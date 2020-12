Nivalan Maliskylä pääsi viikko sitten maailman monoliittipaikkakuntien joukkoon.

Nivalalainen Pasi Keskisarja yllättyi viikko sitten aamulla ulos mennessään. Läheiselle pellolle oli yön aikana ilmestynyt kiiltävä teräspalkki.

Lähes kolmemetrinen torni peilasi Maliskylän maisemaa yllättävässä ja varsin sopivassa paikassa, sillä Keskisarja on rakentanut mailleen Crazylandin, jossa riittää muutakin kummasteltavaa.

Crazylandin pelloilla voi käydä katsomassa muun muassa kuurakettia, maailman pienintä saunaa, lennonjohtotornia, lentokonetta ja kohta myös Eiffel-tornia.

Eri puolilla maailmaa kohauttanut monoliitti oli iso yllätys Keskisarjalle ja hänen pojalleen joulukuisena aamuna.

– Pojan kanssa oltiin töihin lähdössä ja huomattiin, että kiiltävä metallipylväs oli ilmestynyt pellolle. Poika tunnisti, että vastaavia on nähty ympäri maailmaa, Keskisarja kertaa aamun tapahtumia.

Nivalalaiset ovat käyneet sankoin joukon katsomassa ja kuvaamassa rakennelmaa.

Outoja monoliitteja on ilmestynyt aikaisemmin ainakin Utahin aavikolle, Romaniaan, Puolaan, Saksaan, Savonlinnaan ja Kiteelle. Joidenkin lähteiden mukaan niitä olisi nyt melkein 30 eri puolilla maailmaa.

Monoliitti eli metallinen pylväs sojottaa Keskisarjan talon viereisellä pellolla. Sen ympärillä ei ole minkäänlaisia asennuksen jälkiä, vaikka se on lujasti maassa kiinni.

– Ei se inahdakaan, vaikka yrittää heilutella. Tukevasti on syvällä maassa. Se on puoli metriä leveä ja kolmisen metriä korkea. Kovaa ainesta, ilmeisesti terästä, Keskisarja kuvailee yllätyksellistä jötikkää.

Monoliittien alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Niiden on arveltu liittyvän jonkinlaiseen taideprojektiin. Osalle niistä on paljastunut tekijä. Esimerkiksi Englannin edustalla olevan Isle of Wightin monoliitin pystyttäjäksi on ilmoittautunut 29-vuotias mies, joka sanoo pystyttäneensä sen huvikseen.

Kolmemetrinen teräspalkki ilmestyi nivalalaiselle pellolle yön aikana viikko sitten.­

Myös australialainen komediaryhmä on ilmoittanut olevansa yhden monoliitin pystyttämisen takana.

Utahin monoliitti oli pystytetty aavikolle jo vuonna 2016. Se poistettiin marraskuussa 2020, kun osavaltion viranomaiset havaitsivat sen paikantaessaan helikopterilla villilampaita.

Keskisarja jännittää tulevina päivinä pellolleen ilmestyneen teräspalkin kohtaloa.

– Meille ei ole selvinnyt mikä se oikeastaan on. Joistakin paikoista ovat hävinneetkin muutaman päivän päästä. Kovasti ollaan tarkkailtu että koska se häviää. Ei siitä sinänsä haittaa ole, odotellaan että mitä sille seuraavaksi tapahtuu. Mikä on sen tulevaisuus, Keskisarja pohtii.