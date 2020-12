Räpin tekemisessä on ollut mukana muun muassa kulttuuriantropologeja, arkeologi ja muusikko.

Oulun yliopiston tutkijoiden huoli ympäristön tilasta on johtanut yllättäen musiikkivideon julkaisemiseen. Videolla muusikko Joona Mikael Moilanen räppää englanniksi kestävästä kehityksestä ja ympäristömuutoksesta.

Video on kuvattu Oulussa ja sen nimi on Prospects (Mahdollistaja).

Tieteen puolelta videon tekemisen ydinryhmässä on ollut mukana kulttuuriantropologeja, arkeologi sekä musiikin ammattilainen Sussexin yliopistosta. Poikkitieteellinen ryhmä on muokannut ideaa, lyriikoita, videon käsikirjoitusta ja kokonaisuuden sanomaa yhdessä.

Kukaan tekijöistä ei ole tehnyt tieteeseen nojaavaa räppiä aikaisemmin. Sisällössä huolestuneisuus on päällimmäinen tunne, mutta mukana on myös tujaus toivoa.

Ensimmäisen version lyriikoista Oulun yliopiston tutkija Simo Sarkki kirjoitti kulttuuriantropologian seminaariin. Musiikista vastaa Joona Mikael Moilanen ja videotuotannosta Teemu Halmetoja.

Videon edetessä yleinen ympäristöhuolen esittäminen vaihtuu henkilökohtaisten valintojen kuvaamiseksi.

– Prospectsin perusviesti on ympäristöhuoli, mutta toisaalta myös toivo. Elonkirjon köyhtymisestä sekä ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon. Arktinen aluekin on ollut julkisuuden keskusteluissa. Arktisesta kertova säkeistö tuo monipuolisuutta ympäristöhuolelle. Kestävä kehitys on yhtä lailla ihmisiä kuin luontoakin varten, kuvailee Sarkki videota.

Videolla räppäävä Joona Mikael Moilanen arvioi, että ympäristöhuolen herättämä toiminta voi olla arkista ja hauskaa ja siksi videota on kuvattu kaupungilla.

– Jokaisen kolmen säkeistön loppuun on upotettu ajatuksia siitä, mitä ihmiset voivat tehdä kestävyyden edistämiseksi. Lisäksi beat switchin jälkeinen osuus kuvastaa henkilökohtaista lähestymistä ympäristöhuoleen. Henkilökohtaisen otteen heijastamiseksi teimme videon, jossa kamera ikään kuin kulkee mukanani ja katsoja viettää aikaa kaupungilla kanssani pyöräillen, hän sanoo.

– Mietimme kivoja kohteita ja kuvasimme Joonaa räppäämässä paljon eri taustoilla ja näin saatiin mukaan hieno rytmi, jossa paikat vaihtuvat mutta sanoma säilyy, korostaa videotuotannosta vastaava Halmetoja.

Sattuman suomat mahdollisuudet näkyvät lopputuloksessa. Esimerkiksi kirpputorilta löytyi kuvauksen yhteydessä Oulun yliopiston paita, joka näkyy yksityiskohtana videolla.

Ympäristömuutos pohjoisessa on ajankohtainen tutkimusaihe Oulun yliopistolla. Tarve muutosten ja niiden vaikutusten ymmärtämiseen muodostaa yhden yliopiston tieteidenvälisistä tutkimusprofiileista.

Kulttuuriantropologian oppiaineessa tutkitaan ilmastonmuutoksen sekä elonkirjon köyhtymisen kestävyyshaasteita liittyen sopeutumiseen, paikallistietoon sekä luonnon resurssien hyödyntämiseen.

Prospects videoprojektin alullepanija, tutkija Simo Sarkki, tarkastelee samoja teemoja myös omassa tutkimuksessaan. Sarkin viimeaikaiset julkaisut käsittelevät esimerkiksi poronhoitajia oikeudenhaltijoina sidosryhmän sijaan, sosiaalisia innovaatiota, tiede-politiikka-yhteiskunta vuorovaikutuksia ympäristöhallinnassa sekä luonnonresurssien kestävää hyödyntämistä.

Sarkki pyrkii tutkimuksensa kautta vastaamaan aikamme kestävyyshaasteisiin esimerkiksi tuottamalla tietoa, joka auttaa edistämään YK:n määrittämää kestävän murroksen lupausta, ettei kukaan saa jäädä kehityksestä jälkeen.