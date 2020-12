Oululaiset saavat paukutella perinteisiä ilotulitusraketteja uuden vuoden kunniaksi vain alle 10 hengen ryhmissä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisia koronasuosituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka. Alueellisen koordinaatioryhmän mielestä tartuntojen määrän suunta on oikea, mutta silti ei ole vielä aika huokaista helpotuksesta.

Erityisesti huolta aiheuttaa tuleva juhlakausi. Joulun ja uuden vuoden viettoon toivotaan turvallista juhlamieltä.

Koronatartuntojen määrä on Pohjois-Pohjanmaalla ollut kuluneen viikon aikana hienoisessa laskussa. Tartuntoja todetaan kuitenkin edelleen ja tartuntaketjuja havaitaan yhä enemmän eri puolilla maakuntaa. Tartunnat eivät enää keskity vain Oulun kaupungin alueelle.

– Vaikka suositukset ja rajoitukset jatkuvat, haluamme välittää myönteisen viestin alueen asukkaille siitä, että tehdyt toimet ovat selvästi vaikuttaneet. Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä eikä joulun tai vuodenvaihteen juhlinnoista lähde uusia tartuntaketjuja, Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen muistuttaa.

Tartuntoja on ilmentynyt nyt erityisesti perhepiirissä, työpaikoilla ja erilaisissa kaveriporukoiden illanvietoissa. Ennen joululomille suuntaamista esimerkiksi työpaikoilla tulisikin vielä jaksaa kiinnittää huomiota maskin käyttöön ja muihin korona-ajan hygieniaohjeisiin.

Joulua kannattaa viettää pienellä porukalla, vain läheisimpien ihmisten kesken. Lisäksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehtia turvaväleistä. Erityisesti riskiryhmien suojelemiseen tulee kiinnittää huomiota.

Uudenvuoden juhlallisuuksia suunniteltaessa pitää huomioida, että aluehallintoviraston päätös yli 10 hengen yleisötilaisuuksien kieltämisestä koskee myös ilotulitustapahtumien järjestämistä.

Aluehallintovirasto valmistelee yleisörajoituksen jatkamista 18. tammikuuta saakka. Yksityishenkilönä raketteja voi ampua, mutta tällöinkin vain esimerkiksi perheen kesken, sillä yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettävän.

Oulun kaupunki on linjannut jo aiemmin, että suositukset ja rajoitukset jatkuvat Oulussa ainakin 6. tammikuuta saakka.

Oulussa on tullut tietoon tiistaina yksi uusi joukkoaltistuminen Attendon Fregatti-palvelutalossa. Lisäksi on tullut ilmi mahdollinen altistumistilanne Oluthuone Leskisessä 12.12. kello 20–22. Tuolloin ravintolassa oleilleiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua herkästi testeihin.

Uuden vuoden juhlaa Oulussa vietetään tällä kertaa virtuaalisesti. Kaupunki lähettää uudenvuoden aattona juhlalähetyksen verkkosivujensa välityksellä.

– Koronasta johtuen emme voi järjestää koko kansan uudenvuoden juhlaa. Nyt räjäytämme virtuaaliraketit uudenvuoden juhlalähetyksessä, sanoo Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi.

Hän toivoo, että oululaiset ottaisivat juhlalähetyksen omakseen. Lähetyksen voi katsoa kaupungin viestinnän verkkokanavalta 31. joulukuuta 2020 kello 18 osoitteessa munoulu.fi.

– Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlalähetys osoitti, että ihmiset voivat kokea yhteyttä myös virtuaalisesti. Haluamme välittää hyvän uudenvuoden toivotukset koko kaupunkiin ja toivoa, että uudesta vuodesta tulee valoisampi, Salmi toteaa.