Pohjois-Suomen koronatilanne rauhoittui – kaikki käyrät laskusuunnassa ennen jouluryntäystä

Rajoitukset ovat auttaneet koronaepidemian hallinnassa.

Länsi-Pohjassa todettiin viikonloppuna kaksi uutta koronavirustartuntaa. Viime viikolla tartuntoja oli yhteensä 5. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on alueella 30,1/ 100 000.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila tiedottaa, että sairaalakuormitus on ollut hallinnassa ja maltillista.

– Joulun aikana hoitoresurssit ovat aina lomien ja poissaolojen vuoksi vähäisempänä. On erittäin tärkeää jatkaa nyt tehokkaaksi osoittautuneita toimia tautitapausten määrän pitämiseksi matalalla tasolla. Vältetään ruuhkia, pidetään turvavälit ja käytetään kasvomaskia. Tavataan riskiryhmäläisiä ja iäkkäitä sukulaisia virtuaalisesti tai turvaetäisyyden päästä, Taskila muistuttaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viikonlopun aikana 10 uutta tapausta. Näistä kaksi on todettu ulkopaikkakuntalaisilla matkailijoilla, ja loput kahdeksan on todettu Rovaniemellä.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on Lapissa 41,1/100 000. Alueella ollaan epidemian perusvaiheessa.

Neljässä Rovaniemen tapauksessa henkilöt ovat olleet karanteenissa sairastuessaan, yhdessä tartunta on saatu ulkopaikkakunnalta ja kolmessa tartunnan lähde on tuntematon.

Rovaniemen kaupungin osalta viimeisen kolmen viikon aikana on todettu 10 tartuntaa, joissa tartunnanlähde ei ole tiedossa. Vaikka ilmaantuvuusluvut ovat paikkakunnalla kohtalaiset, on testien positiivisuus edelleen alle yhden prosentin.

Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on 91,8/100 00. Alueella ollaan epidemian leviämisvaiheessa. Kahden viikon aikana uusia tartuntoja on todettu 377.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kiittelee kaupunkilaisten koronarajoitusten noudattamista.

– Oulussa ilmaantuvuus on laskussa, mistä on kiittäminen oululaisia, jotka ovat noudattaneet suosituksia hyvin, hän toteaa.

Joulua on Mäkitalon mukaan tänä vuonna hyvä viettää pienemmällä väellä ja matkustelua kannattaa välttää.

– Ennen joulua kannattaa välttää tilanteita, joissa koronatartunnan riski on kasvanut, näitä ovat esimerkiksi ryhmäharrastukset, ravintolassa käynti ja yleisötilaisuudet.

Ylivieskan seudulla on todettu perjantaista lähtien seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta kertoo, että 3 tartunnoista on ollut Ylivieskassa, 4 Sievissä.

Ylivieskassa todettiin perjantaina ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Kallion alueella. Menehtynyt on palvelukodissa asunut, riskiryhmään kuulunut vanhus.

Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun koronatilannetta vielä tänään tiistaina.