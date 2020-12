Poliisioperaatio herätti huomiota Oulun keskustassa maanantai-iltana – yksi otettu kiinni epäiltyyn väkivallantekoon liittyen

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäillyn väkivallanteon uhrilla ei ole hengenvaaraa.

Oulun Kaukovainiolla tapahtui maanantai-iltana epäilty väkivallanteko. Poliisi otti tapaukseen liittyen kiinni yhden henkilön operaatiossa kaupungin keskustassa.

Paikalla olleen IS:n avustajan Ville Honkosen mukaan silminnäkijät kertoivat nähneensä, että ihmisen päälle olisi ajettu ajoneuvolla.

– Osa silminnäkijöistä kertoi, että ensin olisi huudettu aseesta ja sen jälkeen olisi tapahtunut jokin yliajo ja porukkaa olisi lähtenyt karkuun.

Oulun poliisilaitos ei ole toistaiseksi vahvistanut tapauksen yksityiskohtia.

– Poliisinkin tietoon on tullut epäily yliajosta, mutta tutkinnallisten syiden vuoksi en voi vielä vahvistaa muuta kuin sen, että väkivallanteko on tapahtunut ja yksi henkilö on otettu kiinni Oulun rautatieaseman läheisyydestä, poliisin johtokeskuksesta kerrotaan IS:lle.

Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan epäillyn väkivallanteon uhrilla ei ole hengenvaaraa.