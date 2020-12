Tuhannet ledvalot häikäisevät – tältä näyttää, kun bussiin, betoniautoon ja John Deereen asennettiin säihkyvät jouluvalot

Oulun seudulla varustellaan kilpaa työkoneita ja ajoneuvoja jouluvaloilla.

Vuosi sitten Kasitien kulkijat pääsivät joulutunnelmaan Raahen eteläpuolella, missä kaamosta valaisi 70-tonninen maansiirtokone.

Finn Urakointi Oy:n yrittäjät Nata Luoto ja Ilkka Krekilä ottivat 1970-luvun Caterpillarin uuteen käyttöön jouluvalaistuksen kera. Koneen ympärille on kiedottu 175 metriä valoja.

Joulutunnelmaa on jatkettu myös tänä vuonna, ja valaistusta on lisätty.

Raahelaisten ajatusta on jatkettu tänä vuonna Kempeleessä, Siikajoen Ruukissa ja Ylivieskassa. Ruukissa jouluvalaistuksen on saanut ylleen John Deere -traktori peräkärryineen, Kempeleessä bussi ja Ylivieskassa betoniauto.

Betoniauton jouluvalot.­

Kuljetus Vedenoja Oy:n toimitusjohtaja Tomi Vedenoja kertoo, että betoniauton valojen asennukseen on käytetty yksi lauantaipäivä. Hänen lisäkseen asennustöissä oli Joni Nyrhinen.

Betoniauton lisäksi jouluista tunnelmaa on tuotu teollisuusalueella joulupukki-hahmolla. Sen ovat suunnitelleet Vedenoja, Nyrhinen ja Sami Kääntä. Sen tekemiseen käytettiin toinen lauantaipäivä.

Ylivieskan teollisuusalueen joulupukki.­

Betoniauton koristeluun on käytetty useita 40 lampun valosarjoja.

– Yksi autoistamme ei enää ole liikenteessä, ajattelimme että valaistaan se portiksi. Idea lähti Raahen Caterpillarista, Vedenoja kertoo.

Kempeleessä ohikulkijoita ilahduttaa jouluvalaistu bussi. Nelostien varteen valaistuun linja-autoon on vedetty 250 metriä lednauhaa ja 2 500 ledkynttilää.

Saaga Travelsin myyntipäällikkö Pekka Kimpimäki kertoo, että kaksikerroksinen bussi on herättänyt paljon mielenkiintoa.

– Sitä on käyty valtavasti ihailemassa. Ja lapsia on tuotu katsomaan. Kun bussi on kaksikerroksinen, niin se on hyvin näyttävä näky pimeyden keskellä, hän kuvailee.

Saaga Travels omistaa 15 linja-autoa. Niistä on liikenteessä päivittäin vain kymmenen, sillä korona-aika pysäytti tilausliikenteen kokonaan. Vain koulubussit liikennöivät.

– Vaimo sanoi, että kun bussit seisovat paikallaan, niin valaistaan niistä yksi ilahduttamaan ohikulkijoita. Se oli hyvä ajatus, Kimpimäki tunnustaa.

Bussin valaisu vei kolmelta tekijältä nelisen tuntia.

– Tikkaiden avulla pääsimme tarpeeksi korkealle. Se oli kova työ, mutta kyllä kannatti!

Valaistu bussi ilahduttaa ohikulkijoita Kempeleessä Nelostien varrella.­

Siikajoen Ruukissa koristeltuun traktoriin ja peräkärryyn on asennettu 1 500 lamppua ja 150 metriä valoketjua. Traktorin kuskin paikalla istuu joulupukki.

– Traktoria ei tarvittu töihin. Halusimme ilahduttaa oppilaita, jotka opiskelevat nyt niin paljon etänä. Idea keksittiin henkilökunnan keskuudessa, kertoo Ruukin maaseutuopistossa laitoshuoltajana työskentelevä Päivi Törmänen.

Ylivieskan ja Ruukin jouluvaloista kertoi aiemmin sanomalehti Kaleva.