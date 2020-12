Video: Raija ikuisti Oulujärvellä satumaisen jääilmiön – ”Ainutlaatuinen hetki”

Vaalassa koettiin harvinainen lautasjääilmiö keskiviikkona aamupäivällä.

Vaalassa Oulujärven rannalla asuva Raija Seppänen koki keskiviikkona aamupäivällä kello 11:n aikaan ainutlaatuisia hetkiä.

Aamupäivä oli kaunis ja aurinkoinen, ja innokas harrastelijakuvaaja Seppänen lähti 12 kilometriä kuntakeskuksesta sijaitsevasta kodistaan töihin kirkonkylälle varta vasten normaalia aikaisemmin.

– Ajattelin, että käväisenpäs vähän kuvaamassa, kun aurinko paistoi niin nätisti, Seppänen sanoi.

Auringonpaiste, Oulujärven aallot ja lautasjää – kaunis näky.­

Aivan keskustan tuntumassa Sahanrannan venesatamassa Seppäsen silmiin avautui näky, jollaista hän ei ollut kohdannut koskaan aikaisemmin. Rantaa kohti vellovat mainingit puskivat tiensä läpi tuhansien pikkuriikkisten jäälauttojen, jotka keinahtelivat aalloissa lumoavasti.

Kaiken kruunasi vastarannalta paistanut aurinko.

– Se oli ainutlaatuista ja -kertaista. Se oli niin hieno hetki, kun aurinko paistoi, oli tuollaista jäätä ja järvi aaltoili niin kauniisti. Ikinä en ole nähnyt tuollaista aikaisemmin, Seppänen ihasteli.

– Kuvaamisesta on tullut harrastus. Kuvaan ihan kännykällä, koska niissä on nykyään niin hyvät kamerat. Teemani on, että otan joka päivä jonkin kuvan jostakin, Seppänen naurahti.

Oulujärven pinnalla oli tuhansittain pieniä pyöreitä jäälauttoja, ns. lautasjäätä.­

Sääilmiössä oli kyse harvinaisesta lautasjäästä. Ilmiössä uudehkosta jäästä syntyy sadoittain pieniä, pääasiassa pyöreitä jäälauttoja, jotka eivät kuitenkaan jäädy toisiinsa kiinni yhtenäiseksi jääpeitteeksi.

Kun jäälautat kilkkaavat toisiaan vasten vedessä, niiden reunat alkavat nousta hieman koholleen, ja jäälautat alkavat saada lautasmaisen muodon.

Yleensä lautasjäälauttojen halkaisija on 0,3–3 metriä ja paksuus noin 10 senttiä.

Vaala on reilun 2 700 asukkaan kunta Oulujärven luoteiskulmassa. Vaalasta lähtee 106 kilometriä pitkä Oulujoki kohti Oulua ja Perämerta.