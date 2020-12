Poliisi suostui yhteiskuvaan Soldiers of Odinin kanssa, seurasi palautevyöry – poliisi: ”Tästä otetaan opiksi”

Sosiaalisessa mediassa on kritisoitu Oulun poliisia suostumisesta yhteiskuvaan äärioikeistolaisen Soldiers of Odinin jäsenten kanssa.

Twitterissä virisi keskustelu Soldiers of Odinin perustajan julkaisemasta kuvasta.­

Oululainen poliisi antoi kuvata itseään äärioikeistolaisen Soldiers of Odinin katupartiojärjestön jäsenten kanssa itsenäisyyspäivänä Oulussa. Partion perustaja, kemiläinen Mika Ranta julkaisi kuvan poliisista ja toisista jäsenistä venäläisessä viestipalvelussa VK:ssa saatesanoilla: ”Pohjois-Suomen poliisit ovat vielä suhteellisen järkeviä päästään. Näiden kanssa vielä tullaan toimeen”.

Soldiers of Odin on Kemissä vuonna 2015 perustettu äärioikeistolainen maahanmuuttovastainen katupartiojärjestö. Useita sen jäsenistä on tuomittu väkivaltarikoksista.

Rannan julkaisema kuva herätti runsaasti kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Asiasta on käyty vilkasta keskustelua erityisesti viestipalvelu Twitterissä. Oulun poliisi selitti kuvanottotilannetta Twitterissä kahteen otteeseen.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnarannan mukaan kyseessä oli neuvottelutilanne. Karnarannan mukaan ”kaikki ei ole aina sitä, miltä joku taho haluaa asian kuvassa näyttävän” ja että kyseessä oli virkatehtävä ja ”neuvottelutilanne”.

Oulun poliisilaitoksen Twitteristä vastattiin kuvasta kyselleille.

– Kuvanottotilanne liittyy Oulun poliisin suorittamaan virkatehtävään Oulussa Itsenäisyyspäivänä 6.12.2020. Kyseessä oli neuvottelutilanne, jossa keskusteltiin kokoontumiseen liittyvistä rajoituksista ja yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Selvitämme asiaa.

IS:lle asiaa selvittäneen rikosylikomisario Markus Kiiskisen mukaan kuvassa oli kyse tavanomaisesta poliisin virkatehtävästä.

– Kuva on otettu itsenäisyyspäivänä virkatehtävän yhteydessä. Kyseessä oli neuvottelutilanne, jossa keskusteltiin muun muassa odinien kanssa kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista sekä yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Poliisi tarkkaili paikan päällä kulkueen osallistumismäärää, Kiiskinen selvittää.

Kuvassa esiintyvä poliisi on selvitysten mukaan suostunut kuvattavaksi spontaanisti. Kiiskisen mukaan poliisit suostuvat usein kuviin kansalaisten kanssa.

– Jatkuvastihan poliisia kuvataan ja pyydetään kuvaan, hän kuittaa.

Soldiers of Odinin Mika Ranta kommentoi kuvaustilannetta omalla tilillään VK:ssa.

– Halusin kyseisellä kuvalla painottaa että tapahtuma toimi moitteettomasti molempien osapuolien toimesta. Kuvan otto tapahtui, kun olimme kävelemässä sankarihaudoille omalla porukalla, pidimme pienen tauon jonka aikana muutama jäsenemme kysyi voivatko ottaa poliisin kanssa selfiekuvan. Tässä ei ole mitään sen ihmeellisempää tapahtunut, Ranta toteaa päivityksessään.

Hämmennystä herättäneestä kuvasta on keskusteltu poliisilaitoksella ja myös kuvassa olevan poliisin kanssa torstaina.

– Hän tiedostaa, että kuvasta voi saada virheellisen käsityksen ja jälkikäteen ajatellen hän olisi voinut kieltäytyä kuvasta. Kuvalla ei haluttu tukea mitään ideologiaa, vaan edistää sovinnollisuutta, Kiiskinen painottaa.

Kuvan herättämä keskustelu poliisin suhtautumisesta katupartioon on otettu Kiiskisen mukaan poliisilaitoksella vastaan asianmukaisesti.

– Kuvan viesti voi olla väärä, mutta siitä on saatu selvitys ja tehtävä on hoidettu erinomaisella tavalla ja ammattitaitoisesti. Keskustelu asiaan liittyen on ollut riittävä palaute poliisille. Tästä otetaan opiksi.

Oululaispoliisin yhteiskuvasta katupartion kanssa kertoi ensimmäisenä sanomalehti Kaleva.