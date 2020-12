Oulun yliopiston tutkimus antaa toivoa koulukiusatuille oppilaille.

Koulukiusaamisen uhrille on mahdollista saada nopeasti apua sydämen lähettämien sähkösignaalien avulla.

Oulun yliopistossa tarkistettava väitöstutkimus osoittaa, että sydämen sähköisiä signaaleja voidaan käyttää tunnistamaan ihmisen joutuminen väkivallan kohteeksi. Menetelmän avulla on mahdollista hälyttää välittömästi huoltajat, sosiaalityöntekijät tai koulu oppilaan avuksi tilanteeseen.

Maisteri Hany Ferdinandon tutkimus tähtää ensisijaisesti koulukiusaamisen automaattiseen paljastamiseen. Kouluväkivalta on vakava ongelma, jolla on pitkäaikaisia seurauksia jopa sadan miljoonan lapsen elämään ympäri maailmaa.

Tutkimuksessa kehitetty menetelmä keskittyy uhrin näkökulmaan. Sen tulokset osoittavat, että menetelmällä voidaan tunnistaa sydänsähkökäyrän signaalissa väkivallalle altistumisen vuoksi syntyviä muutoksia.

Väitöstutkimuksen ohjaaja, professori Esko Alasaarela Oulun yliopistosta arvioi, että tutkimuksen ideaa voidaan toteuttaa tulevaisuudessa älypuhelimen avulla.

– Tutkimuksessa käytettiin EKG-vyötä, josta signaali saatiin langattomasti talteen simuloitujen väkivaltaa muistuttavien tilanteiden aikana. Eli siis vyö tai jokin muu sensori tarvitaan älypuhelimen lisäksi, mutta tulevaisuudessa saattavat älyrannekkeet ja -sormukset antaa vastaavanlaisen datan, hän selvittää.

Koulukiusaamista on tutkittu Alasaarelan mukaan paljon Pohjoismaissa 1970-luvulta alkaen. Suomi on ollut alalla pioneeri, mutta tekniikassa on saavutettu laihoja tuloksia.

– Erilaisia applikaatioita on saatavana, mutta ne yleensä aina vaativat käyttäjältään aktiivista toimintaa hälytyksen tekemiseen. Ne yleensä vain keräävät todistusaineistoa. Yritämme tällä tutkimuksella avata mahdollisuuksia ja menetelmiä automaattisten sovellusten ja järjestelmien kehittämiselle, hän huomauttaa.

Ensi vuonna on valmistumassa toinenkin väitöskirja, jossa mukana on liikeantureita ja kiusaamiseen liittyvää sanastoa kuunteleva äänien tallennus simuloiduissa kiusaamistapahtumissa.

– Näissä tutkimuksissa kehitetään menetelmiä, joilla väkivaltatilanteet saadaan ilmaistua älypuhelinsovelluksen ja mahdollisesti joidenkin lisävarusteiden avulla, ehkä jopa ilman lisävarusteita.

Alasaarelan mukaan älypuhelin voi helposti lähettää hälytyksen halutuille tahoille väkivaltatilanteen havaittuaan. Hälytys voi mennä kaverille samalla koulupihalla, opettajalle tai kouluavustajalle.

Koulukiusaamista on tutkittu uhrin näkökulmasta aiemminkin, mutta oululaistutkimus tutkii nyt ensimmäistä kertaa aihetta tekniikan kautta.

– Liian usein valvontakameroiden ja silminnäkijöiden tarkoitus on vain jälkikäteen todistaa tilanteet, ei niinkään ehkäistä niitä heti niin, että se auttaisi uhria välittömästi, Alasaarela toteaa.

Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat olleet Petra Christian University (Indonesia), Harbin Institute of Technology (Kiina) ja Harbin University of Science and Technology (Kiina).

Luotettavasti toimivan ja riittävän tarkan väkivaltatilanteiden ilmaisujärjestelmän kehittäminen vaatii Ferdinandon mielestä vielä lisätutkimuksia. Ilmaisutarkkuuden parantamiseksi järjestelmään voidaan liittää muitakin signaaleita ja datalähteitä käyttämällä esimerkiksi kameraa, mikrofonia ja liikesensoreita.

– Näköpiirissä on uusi toivonpilkahdus koulukiusaamisesta kärsiville oppilaille, toteaa tutkimuksen tehnyt Ferdinando.

Master of Science Hany Ferdinando väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 11. joulukuuta. Sähkötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Classification of ultra-short-term ECG samples: studies on events containing violence eli Ultralyhyiden EKG-näytteiden luokittelu väkivaltaa sisältävien tapahtumien tutkimisessa.

Vastaväittäjinä toimivat professori Jukka Lekkala Tampereen yliopistosta ja Heikki Ailisto Teknologian tutkimuskeskuksesta (VTT) ja kustoksena professori Esko Alasaarela Oulun yliopistosta.