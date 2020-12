Sijaisten rekrytointi on vaikeutunut koronaepidemian aikana.

Ammattijärjestö Tehyn mukaan Suomessa on otettu neljässä organisaatiossa käyttöön paikallisia sopimuksia koronatilanteen takia.­

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön uusia kannustuslisiä koronatilanteeseen. Tehyn edunvalvonnan mukaan koronasta johtuvia paikallisia sopimuksia on tehnyt tähän mennessä neljä organisaatiota, Oulun yliopistollinen sairaala on yksi niistä.

Tavanomaisten lisien lisäksi koronapotilaiden hoitoon on Oysissa varauduttu vapaaehtoisen varallaolon korvauksella.

– Vapaaehtoisesta varallaolosta maksetaan 130 euroa kuukaudessa ja mikäli varallaolo merkitään työvuorolistaan, siitä maksetaan varallaolokorvaus. Myös vuorojen vaihdokset ja vapaaehtoisuuteen perustuvat ylimääräiset vuorot ovat mahdollisia ja niistä maksetaan erillinen korvaus, selvittää asiaa hallintoylihoitaja Pirjo Lukkarila Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Lukkarila sanoo, että koronavirusepidemian aikana noudatetaan myös paikallista virka- ja työehtosopimusta hälytysrahan maksamisesta soveltaen. Se tarkoittaa sitä, että tilanteet, joissa työntekijän työvuoroja muutetaan koronavirusepidemian vuoksi joko omassa yksikössä tai uudessa työskentelypaikassa, hälytysrahaa maksetaan yhden kerran 138 euroa per työvuorolista.

– Myös välittömästi koronapotilaanhoitoon osallistuvalle maksetaan ylimääräisestä työvuorosta korotettu hälytysraha tammikuun alkuun saakka.

Järjestelyjen kustannusvaikutuksia ei ole arvioitu etukäteen. Lukkarilan mukaan potilaiden hoidon varmistaminen epätavallisessa ja hankalassa tilanteessa on tärkeintä.

– Näihin on päädytty sen vuoksi, että haluamme turvata koronapotilaiden hoidon mikäli epidemiatilanne laajenee entisestään lähiviikkoina. Pohjois-Pohjanmaa on jo nyt leviämisvaiheessa ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä voi nousta.

Lukkarila kertoo, että Oys yrittää ylläpitää koronan ohella myös muuta sairaanhoidollista toimintaa mahdollisimman normaalisti. Henkilökuntaa on saatu rekrytoitua hyvin vakituisiin tehtäviin.

– Sijaisuuksiin emme enää saa niin hyvin ammattilaisia kuin aiemmin. Vuoden vaihteessa voimme hyödyntää sijaisina myös sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita, hän arvioi.

Terveydenhuoltoalan ammattijärjestössä ollaan tyytyväisiä Oysin käytäntöihin. Järjestelyt ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tehyn pääluottamusmiehen Jukka Kannon mielestä oikean suuntaisia.

– Varallaolosta pitää aina työsopimussuhteisen kanssa sopia eli pyritään löytämään tähän hyvin kuormittavaan tilanteeseen muita ratkaisuja kuin määrääminen tai valtiovallan mahdollinen käden ojennus valmiuslakien muodossa. Suunta on oikea, mutta onko rahallinen houkutin riittävä, kun jo valmiiksi kuormittavassa tilanteessa miettii kuinka paljon työntekijä venyy, hän pohtii.

Kanto sanoo, että jokainen työntekijä voi järjestelyn kautta punnita omaa jaksamistaan ja elämäntilannettaan sekä sitä onko hänellä mahdollisuutta sitoutua määräajaksi ylimääräiseen.

– Kaikessahan täytyy pitää mielessä myös se, että työntekijöiden pitää jaksaa työssä vielä epidemian rauhoittumisen jälkeenkin, hän muistuttaa.

Kanto arvioi, että hoitajien rekrytointitilanne on vaikeutumassa koronapandemian takia. Pitkään jatkunut kuormittava työtilanne joustamisineen haastaa koko terveydenhuollon järjestelmän toimivuutta nyt ja jatkossa.

– Tällä hetkellä paitsi että pyritään sopimaan uusien ja vanhojen paikallisten järjestelmien avulla niin työnantaja toteuttaa myös muita osaamiseen perustuvia työjärjestelyjä.