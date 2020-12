Pohjois-Pohjanmaalla valmistellaan jo rokotuksia – koronatilanne vaikeutunut Ylivieskan suunnalla

Oysissa on hoidettavana 9 koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu tänään tiistaina THL:n tietojen mukaan 44 uutta koronatapausta. Kaikkiaan viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu 526. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on koronan vuoksi hoidossa 9 potilasta.

Alueellisen koordinaatioryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian leviämisvaiheessa. Uusia koronatartuntoja todetaan muutaman kymmenen tartunnan päivätahtiin. Vaikka tilanne on hieman rauhoittunut marraskuisesta, on tartuntojen ilmaantuvuus yhä suhteellisen korkea.

Siinä missä tartunnat aikaisemmin keskittyivät Ouluun, todetaan tartuntoja nyt yhä enenevissä määrin myös muualla maakunnan alueella. Esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella Ylivieskan, Nivalan, Sievin ja Alavieskan kunnissa todettiin viime viikolla yhteensä 24 tartuntaa.

Alueellinen koordinaatioryhmä muistuttaa, että annettuja suosituksia on erittäin tärkeää noudattaa.

– Ylimääräisiä kontakteja tulee välttää ja maskia tulee käyttää suositusten mukaisesti. Erityisesti maskin käyttöön työpaikoilla on tarpeen kiinnittää huomiota, sillä iso osa alueen tartunnoista on lähtöisin työyhteisöistä. Testeihin on tärkeää hakeutua matalalla kynnyksellä, jos on pieniäkin oireita.

Myös joulun ajan juhlia suunnitellessa on hyvä muistaa samat periaatteet kuin muulloinkin korona-aikana.

– Juhlia tulee pienessä porukassa, vain läheisimpien ihmisten kanssa. Lisäksi on tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja huolehtia turvaväleistä. Erityisesti riskiryhmien suojelemiseen tulee kiinnittää huomiota, koordinaatioryhmä huomauttaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto varautuu jo koronarokotteen jakamiseen, kun rokotukset lähtevät käyntiin koko Suomessa ensi vuoden alussa.

– Alueellisia rokotetoimia on ryhdytty valmistelemaan ja kaikille tarjotaan mahdollisuus rokotteen ottamiseen tietyssä järjestyksessä. Ensin terveydenhuollon henkilöstö, riskiryhmät ja lopulta rokotukset ulotetaan koko väestöön, kertoi ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen alueellisen valmiustoimikunnan kokouksessa tiistaina.

– Tavoitteena on, että saamme väestömme rokotettua mahdollisimman kattavasti.