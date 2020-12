Seniorikansalaiset käyttävät älykännyköitä ja tabletteja apuna yhteydenpidossa. Tuttuja ovat myös Facebook, Skype ja WhatsApp.

Oulun Taka-Lyötyssä Caritaksen palveluasunnossa asuvat Hillevi ja Veikko Rekinen yrittävät pitää elämän touhukkaana koronasta huolimatta. Ystävien ja perheen tapaamiset on jätetty minimiin, niiden sijaan yhteyttä pidetään puheluin ja tekstiviestein.

Myös Leila Marjamaa, 80+, ottaa esiin älypuhelimen tai tabletin, kun hän haluaa avata yhteyden Helsingissä asuvaan tyttäreensä. Käytössä ovat Skype, WhatsApp ja Facebook.

– Eniten käytän kännykkää, soitan puheluita ja lähetän tekstareita ja kuvia. Facebook on kätevä, sen avulla tavoittaa ihmisiä vuosien takaa. Viime viikolla liityin Haapavesi ennen ja nyt -ryhmään. Näen miten paikat ovat siellä muuttuneet siitä, kun muutin Ouluun, Marjamaa selvittää.

79-vuotias Hillevi ja 81-vuotias Veikko aikovat jouluna viettää aikaa tyttären perheessä Oulussa. Kevään koronakauhistuksen aikana vierailut kiellettiin, mutta syksyn aikana kielto lieventyi suositukseksi.

– Emme halua ihan kahdestaan möllötellä. Tyttären luona ollaan pienellä porukalla. Lasten ja lastenlasten seura virkistää, Hillevi pohtii.

Pääkaupunkiseudulla asuvat lapset eivät tule tänä vuonna pohjoiseen etelän huonon koronatilanteen takia. Heille Hillevi ja Veikko lähettävät postin kautta paketteja.

– Kulkutaudista huolimatta elämä on mennyt eteenpäin aika tavallisesti. Maskinaamat käyvät välillä moikkaamassa. Lapsenlapset perkaavat puhelimen ja opettavat uusia teknisiä asioita. Tehdään huushollihommia. Lähetellään tekstiviestejä, Hillevi kuvailee pariskunnan arkea.

Älykännykkä on ikäihmisten keskeisin yhteydenpitoväline. Hillevi sanoo, ettei videopuheluita ole vielä opeteltu, mutta sen sijaan kuorolauluharrastuksen takia videot ovat tulleet tietokoneessa tutuiksi.

– Kuorolaisten kanssa olemme yrittäneet kokoontua videoiden kautta, mutta aika hankalaa se on ollut, kun kuorossa on yli 30 jäsentä. Videopuheluita en ole kokeillut, tekniikan inho on suurena esteenä, Hillevi naurahtaa.

Oulun eläkkeensaajien Ookkonää-kuoro onkin ollut pariskunnalle henkireikä koronan keskellä. Parkinsonin tautiin sairastunut Veikko on jättäytynyt sekakuorosta pois, mutta Hillevi laulaa aina kuin se on mahdollista.

– Lisäksi luen paljon lehtiä. Sain pari kuukautta sitten kassillisen Tieteen kuvalehtiä. Yritän lukea niitä, että tulen viisaammaksi. Niistä luen tähtitiedettä ja hieman arkisempiakin asioita, kaikkia ihmettelemisen arvoisia asioita.

Palveluyksiköissä on järjestetty ikäihmisten ja omaisten tapaamisia kesän ja syksyn aikana asukkaan huoneessa tai ulkoilun merkeissä turvaväliä ja asianmukaista suojautumista noudattaen. Keväällä, kun vierailurajoitukset olivat kireämmät, omaisille järjestettiin tapaamisia ikkunan läpi.

– Yhteydenpitoa on hoidettu myös puhelimen ja videopuheluiden välityksellä. Omaiset ovat lähettäneet läheisilleen myös kirjeitä ja postikortteja, joita hoitajat ovat lukeneet asukkaille. Valokuvia voi myös laittaa postitse päiviä ilahduttamaan, sanoo markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sanna Tervo Caritaksesta.

Joulunakin asukkaat voivat olla yhteydessä omaisiin. Tervon mukaan videopuhelun välityksellä pääsee näkemään läheisiään ja kuulemaan vaikkapa lapsenlapsen esittämän joululaulun.

– Aika monelle ikäihmiselle on läheiset nyt ostaneet älylaitteita ja opastaneet niiden käytössä.

Jouluherkkuja ja lahjoja voi viedä ikääntyville. Lyhyet vierailutkaan eivät ole kiellettyjä, kunhan turvallisuudesta pidetään huolta.

– Ja jos sää sallii, ulkona voi tavata pienellä porukalla turvavälejä noudattaen vaikkapa kuumaa glögiä nauttien. On tärkeää, ettei ikäihmisiä jätetä yksin, Tervo muistuttaa.