Länsi-Pohjassa uusia tartuntoja Leviltä ja Oulusta – parantunut koronatilanne kääntyi taas huonoon suuntaan

Tartuntojen pääpaino on edelleen länsirajan pinnassa eli Torniossa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hengähdystauko koronatartunnoissa on ohi. Alueella on todettu 8 uutta koronavirustapausta viikonlopun aikana.

Perjantaina uusia tapauksia ei ilmennyt lainkaan ja torstainakin vain kaksi.

– Kahden viikon ilmaantuvuusluku on ollut laskussa, mutta lasku on uusien tartuntojen myötä pysähtynyt ja kääntymässä nousuun. Annettuja suosituksia tulee edelleen noudattaa tinkimättä, muistuttaa johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä.

Todetuista tartunnoista vain 2 on tullut karanteenien sisältä. Jatkotartuntoja Levin maailmancupin tartuntaketjusta on kaksi. Kolme tartuntaa on saatu todennäköisesti Oulusta.

– Tartuntojen pääpaino on edelleen Torniossa, mutta tartuntoja on myös muissa kunnissa, Taskila tiedottaa.