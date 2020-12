Kunnianloukkauksen ja laittoman uhkauksen epäillään tapahtuneen kokouksen aikana, mutta ei itse kokouksessa.

Oulun poliisi jatkaa sen selvittämistä, onko Oulun kaupunginvaltuuston marraskuisen kokouksen yhteydessä tapahtunut rikoksia. Yhden hengen valtuustoryhmää pyörittävää Junes Lokkaa epäillään laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Kyse ei ole Lokan puheista itse valtuustossa, vaan samaan aikaan lähetetyssä videostriimissä.

– Kylläkin kokouksen aikana. Lokalla on tapana rinnakkain kokousten kanssa lähettää omaa videostriimiä, selvittää tutkintaa johtava rikosylikomisario Markus Kiiskinen.

Kiiskisen mukaan tutkinta on alkuvaiheessa ja selvitettävänä on muun muassa se, montako asianomistajaa eli epäiltyjen rikosten uhriksi joutunutta henkilöä jutussa on.

Valtuusto käsitteli marraskuun 9. päivän kokouksessaan muun muassa kunnallisveron korotusta sekä valtuuston oikeutta saada tietoa Oulun yliopiston keskustakampushankkeesta. Kokous pidettiin etäkokouksena, jotta se ei aiheuttaisi koronaviruksen leviämisen riskiä.

Oulun poliisi tiedotti perjantaina, että Junes Lokka on tehnyt omasta puolestaan kaksi tutkintapyyntöä poliisille. Lokka on pyytänyt poliisia tutkimaan, ovatko kaksi muuta kaupunginvaltuutettua sekä Yle syyllistyneet asiassa kunnianloukkauksiin.

Lokkaa itseään vastaan on vireillä useita kunnianloukkaussyytteitä, mutta niitä ei ole vielä käsitelty Oulun käräjäoikeudessa. Hän on lisäksi saanut kaksi sakkotuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja valittanut niistä hovioikeuteen.