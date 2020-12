Hautausmaan harmonia rikkoontui Oulussa, kun kävijät syöttivät pörröhäntiä ja niistä tuli liian ihmisystävällisiä.

Oulun hautausmaalla Intiön kaupunginosassa voi seurata oravien leikkiä lähietäisyydeltä. Söpöt ja tuttavalliset kurret tulevat ihmettelemään ihmisen hajua jopa metrin päähän.

Hyvävointisen näköiset eläimet nakertavat käpyjä suurten kuusten alla ja kirmaavat välillä puiden rungoilla autuaan tietämättöminä seurakuntalaisten vihamielisistä ajatuksista.

Kaikille hautausmaalla kävijöille oravien tuttavallisuus on ollut liikaa. He vaativat pörröhäntien panemista kuriin. Asiasta on lähetetty palautetta Oulun seurakuntien hautaustoimelle.

Hautausmaalla kävelyllä oleva Tero Ström on toista mieltä. Hän katselee mielellään oravien leikkejä.

– Ne seuraavat, mutta eivät käy päälle. Ei niistä ole mitään huolta, mukaviahan ne ovat katsella, Ström sanoo ja jatkaa päiväkävelyään hautausmaan poikki.

Myös hautoja tutkiskelevat oululaisrouvat tykkäävät seurata kurrejoukon leikkiä. Joskus he juttelevatkin niille.

– Ihania otuksia ne ovat. Seurailevat ja juoksentelevat hangella. Niille voi jutella, jos ei ole muita juttukavereita saavutettavissa, rouvat pohtivat.

Ström ja rouvat ovat yhtä mieltä siitä, että luonnon eläimet kuuluvat hautausmaalle. Paitsi rotat, ne eivät kuulu minnekään.

– Vaikka ei täällä enää näy kuin lintuja ja oravia. Mukavaa kun hautausmaalla on luontoa. Mutta eläinten ruokkimista hautausmaalla emme hyväksy, rouvat painottavat.

Seurakunnan hautaustoimi reagoi kurreongelmaan laittamalla alueelle kylttejä, joissa pyydettiin, ettei eläimiä ruokittaisi. Ruokinta saa ne liian tuttavallisiksi. Kyltit aiheuttivat kuitenkin lisää vihaista palautetta hautaustoimelle.

– Tilanne on nyt rauhoittunut. Havaintoja kesyyntyneistä oravista näkyi kesä-syyskuun aikana, mutta talven tultua tilanne on rauhoittunut. Kyltit on otettu nyt pois. Ensi kesänä tilannetta seurataan ja ihmisiä ohjeistetaan tarvittaessa, kertoo ylipuutarhuri Sari Hirsikorpi Oulun evankelis-luterilaisten seurakuntien hautauspalveluista.

Hirsikorven mukaan pörröhäntien liian tuttavallinen lähestyminen kiusaannutti joitakin hautausmaalla liikkuvia.

– Kun oravat lähestyvät ihmisiä pelottomasti, niin joitakin tämä kiusaannuttaa. Oravat kuitenkin kuuluvat havupuuvaltaiselle hautausmaalle, hän muistuttaa.

Oravien aiheuttamista reaktioista kertoi aiemmin seurakuntalehti Rauhan Tervehdys.