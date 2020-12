Stora Enson Oulun tehtaasta tuli koronalinko – terveysjohtaja kertoo, kuinka tilanteessa pyritään nyt pääsemään hartiavoimin niskan päälle

Stora Enson tehdasprojektiin liittyviä tartuntoja löytyi viranomaisen mukaan noin 150.

Stora Enson tehtaalla paljastunut 150 tartuntaa todettiin massatestauksissa, joissa kävi melkein 2 000 henkilöä. Tehdasalueelle tuotiin muun muassa kaksi drive-in-testausasemaa.

Viestintäjohtaja Satu Härkönen Stora Ensosta sanoo, että suuri tartuntojen määrä yllätti.

– Kun ensimmäiset tartuntatapaukset tulivat, meillä ei ollut tietoa kokonaisuudesta. Juuri siitä syystä päätimme nopeasti kaikkien testaamisesta. Tehdas tyhjennettiin lähes kokonaan työntekijöistä, kunnes testauksien kautta tuleva tarkka kokonaiskuva hahmottui, hän kertoo.

Nuottasaaren paperitehtaan muuttaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on loppusuoralla. Projektissa työskentelee noin 1 800 yhtiön ulkopuolista työntekijää 140 hehtaarin alueella kahdella erillisellä työmaalla.

Ulkopuoliset työntekijät asuvat majoitusliikkeissä Oulussa ja ympäristökunnissa. Paikallisten yritysten työntekijät asuvat kotonaan. Jotkut yritykset ovat myös vuokranneet asuntoja työntekijöilleen.

Härkösen mukaan tilannetta puretaan nyt alueella hartiavoimin. Testaukset jatkuvat, tehtaalle pääsee vain negatiivisen tuloksen jälkeen tai kokonaan infektiosta parantuneena.

– Teemme erittäin läheistä yhteistyötä sekä paikallisen terveysviranomaisen kanssa että sopimuskumppaniemme kanssa. Varmistamme nyt, että terveysviranomaisten ohjeita noudatetaan. Tehtaan oma väki, joita on noin 200, on noudattanut ohjeita erittäin hyvin. Oman väen joukossa tartuntoja onkin koko pandemian ajalta tähän mennessä alle 10.

Stora Enso testautti kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät 24.–30.11. Tuona aikana testejä tehtiin seulonnassa yhteensä yli 1 700. Lisäksi osa yhteistyökumppaneista testasi omia työntekijöitään

Koko tehtaalla työskentelevä henkilöstö testataan uudelleen, ja testausta jatketaan tarpeen mukaan. Terveysviranomainen ja yhtiö ovat ohjeistaneet karanteenissa olevia.

– Teemme parhaamme tilanteen turvaamiseksi. Pyrimme jatkamaan projektia tarkan valvonnan alla niillä alueilla, joissa töitä on turvallista jatkaa. Projekti on loppusuoralla ja tavoitteena on henkilömäärän väheneminen tehtaalla jouluun mennessä noin tuhannella henkilöllä, sanoo Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila.

Oulun kaupungin terveysjohtajan Jorma Mäkitalon mukaan Stora Enson tartunnat on saatu selvitettyä hyvin. Tartunnan saaneet on asetettu eristyksiin ja altistuneet karanteeniin.

– Tartunnan saaneista suurin ryhmä ovat ulkomaalaiset komennustyöntekijät, heitä on noin puolet. Oululaisia kuntalaisia on ehkä 20–30. Loput ovat muualta Suomesta tulleita komennusmiehiä. Kokonaisuutena Stora Enson oululaiset tartunnat ovat kuitenkin merkittävä osa Oulun tilannetta.

Komennusmiesten sosiaaliset suhteet kaupungilla huolettavat. Mäkitalon mukaan ulkomaalaiset työntekijätkin on velvoitettu noudattamaan suomalaisten viranomaisten määräyksiä.

– Karanteenin ja eristyksen rikkominen on laitonta. Lisäksi tiedän Stora Enson velvoittavan aliurakoitsijoita huolehtimaan, että niiden työntekijät noudattavat suomalaisten viranomaisten määräyksiä, hän huomauttaa.