Stora Enson tehdasprojektiin liittyviä tartuntoja löytyi viranomaisen mukaan noin 150. Tehtaan oman väen tartuntoja löytyi alle 10.

Useita metsäteollisuusyritys Stora Enson Oulun tehtaan investointiprojektissa työskenteleviä sai marraskuun loppupuolella koronatartunnan varotoimista huolimatta, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Tilanteen kartoittamiseksi Stora Enso testautti kaikki Oulun tehtaalla työskentelevät 24.–30. marraskuuta välisenä aikana. Tuona aikana testejä tehtiin seulonnassa yhteensä yli 1700. Lisäksi osa yhteistyökumppaneista testasi työntekijöitään.

Stora Enson projektissa työskentelee noin 1800 yhtiön ulkopuolista työntekijää 140 hehtaarin alueella kahdella erillisellä työmaalla.

Stora Enson tartuntaryppääseen liittyviä tartuntoja löytyi viranomaistietojen mukaan yhteensä noin 150, joista osa oli täysin oireettomia.

Viime päivien tartuntamäärät ovat olleet selvässä laskussa. Tehtaan oman henkilökunnan tartuntoja on tähän mennessä löydetty alle 10, Stora Enso kertoo.

Koko tehtaalla työskentelevä henkilöstö testataan uudelleen, ja testausta jatketaan tarpeen mukaan. Seulontatestaus uusitaan loppuviikosta alkaen.

Yhtiö kertoo, että Oulun laajan investointiseisokin toteuttamista varten tehtiin jo alkuvuodesta erittäin tarkat ohjeet, joiden avulla pyrittiin välttämään koronavirustartunnat.

Työt jaettiin kahdelle eri työmaalle, joista toinen on sellutehtaalla ja toinen kartonkitehtaalla. Töitä on tehty pienryhmissä, kontakteja eri ryhmien välillä on vältetty ja taukotiloissa käyty porrastetusti. Maskeja on vaadittu käytettäväksi viranomaisohjeiden mukaisesti ja testiin pääsi tarvittaessa nopeasti.

– Emme tiedä tartunnan lähdettä. Tartunnat vaikuttavat keskittyvän kartonkikonetyömaan ympärille, jossa on työskennellyt eri vuoroissa ja ryhmissä noin 600 henkilöä. Olemme edellyttäneet myös alihankkijoiltamme tarkkaa ohjeistusta ja seurantaa karanteenisäännösten noudattamiseksi. Vetoamme jokaiseen yksilöön, että tiukkoja turvallisuusohjeita noudatetaan myös vapaa-ajalla, sanoo Stora Enson Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila.