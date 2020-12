Teekkarien mieskerhoista karuja väitteitä – hyvännäköisten fuksityttöjen ”yllättävät” voitot arvonnassa ihmetyttävät: ”Päätimme muuttaa käytäntöä”

Teekkarinaisten kokemasta käytöksestä ja mieskerhojen toiminnasta nousi somessa puheenaihe. Kulttuurinmuutosta tehdään nyt naisjohtoisten teekkariyhdistysten voimin.

Suomalainen teekkarihuumori on perinteisesti suorapuheista ja räikeää.

Nykypäivän teekkareissa on yhä enemmän naisia ja sitä kautta myös teekkarihuumori on muuttumassa. Tästä huolimatta naiset kokevat teknisillä aloilla edelleen syrjintää, vähättelyä ja jopa häirintää.

Teekkarikulttuurin negatiivisista puolista käynnistyi keskustelu, kun bloggaaja ja yrittäjä Natalia Salmela avasi omia kokemuksiaan teekkariajoilta. Hän sai avaukseensa muutamassa päivässä satoja kommentteja naisilta, joiden mielestä teekkarikulttuuri ei ole muuttunut tarpeeksi.

– Tämä yllätti minut täysin. Olin naivistisesti ajatellut, että tilanne on muuttunut omista opiskeluajoistani. Näin ei ole, vaan ongelmat ovat olleet kaikkien tiedossa, mutta niitä on väheksytty eikä niille ole edelleenkään tehty mitään, Salmela sanoo.

Salmela lähti opiskelemaan sähkötekniikkaa Tampereelle vuonna 2007. Opiskelijabileet olivat hänen mukaansa muualta muuttaneelle nuorelle ainoa keino tutustua ihmisiin.

Salmelan saamien viestien mukaan naiset kokevat edelleen seksuaalista häirintää, painostusta, koskettelua, rasismia ja loukkaavaa huumoria teekkaritoiminnassa. Naisten mukaan heitä kutsutaan tapahtumiin, joiden ainoa päämäärä on juottaa heidät humalaan ja saada vaatteet pois päältä.

Seksistinen käytös tulee naisten mielestä esiin myös vierailumatkoilla. Salmisen saamien kommenttien mukaan bussimatkojen aikana matkustajille esitetään pornofilmejä. Jos naiset uskaltautuvat sanomaan, ettei se ole ok, heidän on sanottu olevan ”pihtareita, tiukkiksia ja munan puutteessa”.

Kutsukerhot eivät tunnista väitteitä

Negatiivista palautetta on annettu muutamalle kutsukerholle, joissa on vain miesjäseniä. Kerhot vakuuttavat, että toiminta perustuu yhdenvertaisuuteen, vaikka jäseninä on vain miehiä.

Salmelalle tulleiden kommenttien mukaan eräässä miesten kutsukerhossa esimerkiksi arvotaan ilmaisia benji-hyppyjä, joiden voittajiksi valitaan naisia ulkonäön perusteella.

– Olemme arponeet ilmaisia benji-hyppyjä. Vuoden 2020 alussa päätimme muuttaa käytäntöä siten, että voittajiksi valitaan sekä miehiä että naisia, IS:n tavoittama kerhon edustaja kertoo.

Toisesta miesten kutsukerhosta IS:n kysymyksiin vastannut edustaja kiistää, että kerhon tiloissa oli käyttäydytty huonosti tai painostavasti sinne kutsuttuja naisia kohtaan. Hänen mukaansa tapahtumissa ei painosteta tai yllytetä ketään riisuutumaan, esiintymään märässä t-paidassa tai muutenkaan tekemään mitään, mitä ei itse halua tehdä.

Epäsopivasta käytöksestä ei ole myöskään tullut palautetta naisilta.

– Yksi perustavanlaatuisista arvoista nykyaikaisessa teekkariyhteisössä on toiminnan tasa-arvoisuus, mihin jokainen kerhossa vaikuttava opiskelija on henkilökohtaisesti sitoutunut. Me emme hyväksy minkäänlaista häirintää, ja missiomme onkin tuoda pelkkää hyvää mieltä koko opiskelijayhteisölle, kerhoa edustava mies sanoo.

Oulun teekkarinaiset: Ikäviä perinteitä kitketty

Oululaisten teekkarinaisten mukaan yleinen naisviha ja seksismi ovat tulleet tutuiksi elämässä yleensä, mutta järjestötoiminnassa niitä on heidän kokemansa perusteella vähän. He ovat myös tietoisia teekkarikulttuurin seksistisistä perinteistä, kuten rivoista sitsilauluista ja pornograafisesta materiaalista.

Oulun Teekkariyhdistyksen ja muutaman muun Teekkarikillan hallituksen naiset vastasivat IS:n lähettämiin kysymyksiin yhdessä. Oulun Teekkariyhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, heistä kuusi on naisia.

– Opintojemme alkuaikoina meille kaikille on tullut vastaan joitain ikäviä perinteitä, mutta onneksi paljon näistä on saatu kitkettyä pois ja niitä kitketään jatkuvasti lisää. Yksittäisiä häirintätapauksia on tullut ilmi viime aikoinakin, mutta ne liittyvät ennemminkin yksittäisiin ihmisiin ja yleismaailmalliseen naisten epätasa-arvoon kuin yhdistyksien organisoimaan toimintaan.

Oululaisten mielestä on hienoa, että asia on nostettu nyt pinnalle ja keskustelun myötä asioihin herätään ja yleiset käyttäytymismallit alkavat muuttua.

– Tämä ongelma ei kosketa pelkästään teekkareita. On yleistä, että ikäviä kommentteja tulee teekkariyhteisön ulkopuolelta, esimerkiksi ”kuinka voit opiskella konetekniikkaa vaikka olet nainen?”, Oulun teekkarinaiset sanovat yhdessä lähettämässään sähköpostissa.

Teekkaritoiminnassa aktiivisesti mukana olevat oululaiset arvioivat, että yhdistyksessä ja yleensäkin teekkaritoiminnassa toteutuu sukupuolten välinen tasa-arvo.

– Yleisellä tasolla naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia, mutta joidenkin yksittäisten henkilöiden toimesta tasa-arvo ei kuitenkaan aina toteudu. Valitettavasti joukossa on aina muutama mätämuna, jonka henkilökohtaiset mielipiteet eivät kohtaa yhdistyksen linjan kanssa.

Oululaisten mukaan seksistisiä tai syrjiviä ja perinteitä on ollut ja on edelleen teekkarikulttuurissa, mutta niitä on jo karsittu paljon pois ja koko ajan tehdään töitä tasa-arvoisemman kulttuurin luomiseksi.

– Konkreettisina esimerkkeinä laulukirjaa ollaan päivittämässä tälle vuosituhannelle ja fuksisuunnistuksissa alastomuutta, riisumista tai seksismiä sisältävät rastit on kielletty ja rastien sisältöä valvotaan, jotta niiden sisältö on varmasti asiallista.

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan naiset eivät tunnista seksismiä tai naisten vähättelyä omissa piireissään.

– Seksismi tai naisten vähättely ei ole ollut ongelma meillä Otaniemessä tai Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillassa. Sen nyt varmaan voi arvata jo siitäkin, että meillä on hallituksessa puheenjohtajana, mediavastaavana ja uusista opiskelijoista vastaavina naisia, Sähköinsinöörikillan naiset toteavat lähettämässään sähköpostissa.

Tampereen ylioppilaskunta: Toimintaa muutettava yhdenvertaisemmaksi

Tampereen ylioppilaskunta ehätti ottamaan kantaa julkisuuteen nousseeseen keskusteluun maanantaina. Sen mukaan keskustelu on erittäin tervetullutta ja osoittaa sen, että opiskelijakulttuurissa on vielä paljon kehitettävää yhdenvertaisuuden edistämisessä ja häirinnän ehkäisyssä.

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Annika Nevanpää sanoo, että keskustelussa esiin tulleiden kutsukerhojen kanssa on jo aiemmin määritelty siirtymäaika, jolloin niiden pitää muuttaa toimintaansa yhdenvertaisemmaksi.

– Siirtymäaikana kerhot siis avaavat toimintaansa, eikä heidän jäsenyytensä perustu kutsuun tai ole rajattu yhden sukupuolen edustajille. Häirintään puuttumiseen ei ole siirtymäaikaa, vaan jokaisen häirintää kokeneen tulee saada apua oikea-aikaisesti, Nevanpää sanoo.

Näin Natalia Salmelan aloittamaan keskustelua teekkarinaisten kokemuksista kommentoitiin Instagramissa

”Yhdet bileet jätin väliin. Ne oli huoratalo-teemabileet. Sinne kuului pukeutua joko sutenööriksi tai prostituoiduksi. Valitin bileiden teemasta ylioppilaslehden keskustelupalstalla ja arvaatte jo, miten siihen suhtauduttiin. Älä nyt ole tuollainen ilonpilaaja. Ei nää bileet ole mikään kannanotto ihmiskaupan puolesta.”

”Opiskelen neljättä vuotta ja ainakin mun fuksivuonna sinne kutsuttiin nää hyvännäköiset fuksitytöt, juotettiin känniin jne. Mitään lääppimistä ei niinkään ehkä ole tai ainakaan ei myönnetä, mutta kyllä nuo perinteet elää edelleen. Samaan kastiin menee xxx:n syksyllä järjestämä benjihyppytapahtuma, jossa vuosittain tusina hyvännäköistä fuksityttöä yllättäen voittaa ilmaisen hypyn ja pääsyn xxx:n bileisiin.”

”Osallistuin yyy:n tapahtumaan vuosia sitten. En tuolloin kokenut, että tuossa illassa olisi ollut mitään väärää. Ehkä se oli tosi ujolle tytölle rajojen rikkomista. Ajeltiin seuraavana aamuna tilataksilla kouluun pelkät lainatut/pöllityt B-pyyhkeet päällä, kun omat vaatteet olivat edelleen litimärkiä. Nyt nuo tapahtumat kuulostavat tosi omituiselta ja kamalalta, nuorten tyttöjen sinisilmäisyyden hyväksikäytöltä.”

”Benjihypyn ilmaisen hypyn ”arvonta”, johon itsekin osallistuin viattomana, osoittautui jo hakemuksen perusteella pelkästään ulkonäön perusteella voitettavaksi. Hakemuksessa kysytään niinkin tärkeitä asioita kuin ig:n nimee ja sitä, onko sinkku vai ei.”

”Omassa kokemuspiirissäni saunominen on mennyt tyypillisesti niin, että ensin on naisten saunavuoro ja sen jälkeen sekavuoro loppuillan. Miesten vuoroja ei yleensä ole tai jos on, niitä kutsutaan nössöjen vuoroksi.”

”Mun kokemusten mukaan naisviha on tosi tiukasti kiinni teekkariperinteessä – ihan niin kuin rasismi ja seksuaalivähemmistöjä syrjivät asenteetkin. Sitsilauluista kuulee sen, että kyseessä on alun perin vain pienelle porukalle kuulunut kulttuuri: naisia, homoja ja ei-valkoisia saadaan käsitellä lauluissa objekteina.”

”Eräässä tapahtumassa palkintona oli penisrengas. Ensin mietin, että entä jos joku peniksetön olisi voittanut, olisiko palkintona ollut jotain muuta. Sitten tajusin, että eihän kukaan peniksetön olisi voinutkaan voittaa.”