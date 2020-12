Pohjois-Pohjanmaan kunnille uusia rajoituksia – johtaja­ylilääkärillä selkeä viesti: ”Nyt on paras pysyä kotona”

Koulujen juhlat on peruttu. Syksyn ylioppilaiden lakitukseen saavat osallistua vain oppilaat ja opettajat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää kaikki yli kymmenen henkilön sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja kokoukset. Kielto koskee Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta. Se on voimassa 2.–18. joulukuuta.

Korkeintaan kymmenen henkilön suuruisia tilaisuuksia voidaan järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä pystytään varmistamaan virusturvallinen ympäristö.

Pohjois-Pohjanmaa on koronaviruksen leviämisvaiheessa. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu viimeisen vuorokauden aikana oyskorona.fi-sivuston mukaan 31 uutta tartuntaa. Kahden viimeisen viikon ilmavuus on alueella 99,1.

Koulujen juhlatilaisuudet on peruttu. Ylioppilasjuhliin kouluissa voivat osallistua vain oppilaat ja opettajat. Perhejuhlia ja muita yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettäväksi vain lähipiirissä. Matkustamista pitäisi nyt välttää kokonaan.

– Toivomme, että ihmiset ymmärtäisivät, ettei nyt ole oikea aika matkustaa kylään mihinkään. Nyt on paras pysyä kotona, painottaa Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen.

Matkustaminen lisää tartuntariskiä ja kuormittaa terveydenhuoltoa. Joulu osuu Korpelaisen mukaan hankalaan ajankohtaan virustilannetta ajatellen.

– Monissa paikoissa on normaalit sulut ja henkilökunnan on saatava pitää lomat. Teemme kaikkemme, ettei pahin kuormitus sattuisi samaan saumaan.

Korpelaisen mukaan tartuntojen lähteet on Pohjois-Pohjanmaalla pystytty edelleen selvittämään hyvin.

Uusista rajoituksista kerrottiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä tiedotustilaisuudessa Oulussa tiistaina.