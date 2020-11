Naapurimaakuntien koronatilanne heijastuu Länsi-Pohjaan – kauppakeskusten jouluruuhkat huolestuttavat

Länsi-Pohjan koronatilanne on rauhoittunut ja ilmaantuvuusluku on puolittunut huippuajoista.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä todettiin viime viikolla 11 uutta koronavirustartuntaa. Testejä tehtiin 897 kappaletta. Länsi-Pohja on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. Alueella on todettu yksi uusi tartunta perjantain jälkeen.

Koronavirustilanne Ruotsin puolella Norrbottenissa ja Oulun seudulla pahenee. Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on kääntynyt Länsi-Pohjassa laskuun ja on nyt 61,8/100 000. Korkeimmillaan luku oli 125/100 000. Tilanteen edelleen rauhoittamiseksi kaikkia suosituksia on edelleen syytä noudattaa.

– Näyttää siltä, että joulun aika voidaan yhteisellä työllä rauhoittaa vielä. Alueelle on tullut useita tartuntoja Levin maailmancupiin osallistumisesta ja etenkin alueen anniskeluravintoloista. Tapahtumaan osallistuneiden on syytä seurata oireitaan ja hakeutua herkästi testeihin, sanoo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Viimeisen kuukauden aikana Länsi-Pohjassa on ollut lähes 140 tartuntaa. Näistä valtaosa liittyy anniskeluravintolaketjuihin. Ravintoloille on annettu suositus sulkea klo 23 anniskelun loppuessa jo tuntia aiemmin.

– Lapin aluehallintoviraston ohjeita asiakasmäärissä tulee noudattaa. Kauppakeskusten on syytä miettiä miten Länsi-Pohjassa voidaan välttää joulun ostosruuhkat, huomauttaa Taskila.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu neljä uutta koronatartuntaa viikonlopun aikana.

Kaksi tapauksista on Rovaniemellä. Ulkomailta alkunsa saaneessa ketjussa on jo ennestään kaksi tartuntaa. Kittilässä on todettu myös kaksi uutta tartuntaa.

Sairaanhoitopiiri sai perjantaina tiedon kolmesta koronavirustartunnasta, joilla on yhteys Levin maailmancup -viikonloppuun.