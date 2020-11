Kovat koronakeinot käyttöön – Oulun kaupunki sulkeutuu tiistaina

Stora Enson koronavirustilanne heijastuu myös muualle maahan, koska työntekijöitä on liikkunut ympäri Suomea.

Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty koronaepidemiassa leviämisvaiheeseen. Uudet suositukset otetaan käyttöön heti.­

Oulun kaupunki sulkeutuu tiistaina. Kiinni menevät museot ja muut kulttuurilaitokset, urheilu- ja uimahallit, sisäliikuntapaikat ja kuntosalit. Lukioissa siirrytään etäopetukseen ja perusopetuksessakin varaudutaan etäopetukseen siirtymiseen.

Kirjasto ja kaupungin asiointipisteet ovat avoinna rajoitetusti. Kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat sulkisivat oviaan muun muassa kauppakeskusten yleisissä tiloissa ja sisäleikkipuistoissa.

Kaupungin koronatilanne on heikentynyt nopeasti. Sunnuntaina klo 16:een mennessä uusia tartuntoja on todettu 27 uutta tapausta. Niistä 3 on ulkomaalaisilla ja 2 liittyy Stora Enson tartuntaryppääseen.

Viikolla 48 Oulussa todettiin kaikkiaan 220 tartuntatapausta. Näistä 66 ilmeni Stora Enson tehtaalla. Oulun ilmaantuvuusluku on noussut ja se on nyt 147.

Erityisen vaikea tilanne on kehittynyt Stora Enson tehdastyömaalla Nuottasaaressa. Alueella työskentelee noin 1 800 yhtiön ulkopuolista henkilöä rakentamassa kartonkitehdasta.

– Stora Enson tilanne heijastuu koko maahan, sillä työntekijöitä on ympäri Suomen. Massatestaukset ovat loppusuoralla ja odotettavissa on vielä lisää positiivisia testituloksia, arveli terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kaupungin sunnuntai-iltana järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Aiemmin sunnuntaina kokoontunut kaupungin johtoryhmä päätti muun muassa sulkea korkean tartuntariskin vuoksi Oulun kaupungin hallinnassa olevat julkiset tilat 1.12. – 18.12. Samalla suositellaan vahvasti yksityisten toimijoiden toimivan samoin.

Tartuntatautilain mukaiset yksilöidyt päätökset suosituksista tekee hyvinvointilautakunta tiistaina.

– Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan. Ottelutapahtumat suositellaan järjestettäväksi ilman yleisöä. Näiltä osin päätökset tekee aluehallintovirasto, kertoi kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Aikuisten ja lasten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään. Kaupungin sisäliikuntapaikat, uimahallit ja kuntosalit suljetaan tiistaina.

Korkean sairastumisriskin ryhmiä suojellaan vierailukiellolla. Lukiot siirtyvät etäopetukseen seuraavan jakson alusta nopeutetussa aikataulussa. Johtoryhmä suosittelee vahvasti muiden toisen asteen oppilaitosten toimivan samoin. Opiskelijoiden harjoittelujaksot kaupungin toimipisteissä keskeytetään.

– Kaupungin johtoryhmän mukaan tilanteen niin vaatiessa kaupungilla on valmius siirtää perusopetus osittain etäopetukseen nopealla aikataululla, Laajala totesi.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä antoi sunnuntaina alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Ryhmä linjasi lauantaina epidemian siirtyneen Pohjois-Pohjanmaalla leviämisvaiheeseen.

Suositukset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita ja suosituksia leviämisvaiheessa oleville maakunnille. Ne otetaan käyttöön välittömästi.

– Alueellinen koordinaatioryhmä linjaa suosituksista, mutta päätökset esimerkiksi julkisten tilojen, kuten kirjastojen ja uimahallien sulkemisesta tekee lopulta kunta, Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo.

Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain mukaista päätöstä kokoontumisrajoituksista. Koordinaatioryhmän suosituksen mukaan aluehallintovirasto kieltäisi sellaiset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkeä.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu kaikkiaan 937 tartuntaa epidemian aikana. Viimeisen vuorokauden aikana tartuntoja on ilmaantunut 46. Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 86,2.