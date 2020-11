Arki ja harrastukset uusiksi – oululaisnuoret kertovat, miten heillä menee koronan keskellä: ”Aika rauhallista menoa”

Oulun nuorilla menee pääsääntöisesti hyvin. Niillä, joilla menee muutenkin huonosti, asiat ovat menneet koronan takia vielä surkeampaan suuntaan, sanovat nuorisotyöntekijät.

Leevi Arponen ja Aliisa Rautarinta arvelevat, että Oulussa on mukavampia ihmisiä kuin Helsingissä.­

Oulun keskustassa on arki-iltana rauhallista. Kävelykadun jouluvalojen alla liikkuu ihmisiä, vaikka taivaasta tippuu räntää. Rotuaarilla näkyy vain aikuisia, nuorisoa vastaan ei tule lainkaan.

Nuoret ovat märkää keliä suojassa kauppakeskuksen kesäkadulla. Siellä partioivat myös poliisit ja nuorisotyöntekijät.

Valtaosa kesäkadulla istuvista nuorista on täysi-ikäisiä tai yläkouluikäisiä. IS jututti keskiviikkoiltana klo 18–20.30 kaikki kesäkadulla ilman vanhempiaan olleet nuoret. Joukossa ei ollut yhtään alakouluikäistä.

Oulun keskustan alueella säännöllisesti kulkevien nuorisotyöntekijöiden mielestä tilanne on pysynyt nuorison suosimissa paikoissa lähestulkoon samanlaisena niin koronaepidemian aikana kuin sitä ennen.

– Hiljaistahan täällä on ollut viime aikoina. Pääosin nuoret voivat hyvin, mutta korona on jättänyt jälkensä nuorten hyvinvointiin. Joidenkin henkinen kunto on huono ja tukiverkostot ovat heikkoja, kuvailee tilanteen muuttumista nuorisotyöntekijä Kati Hopiavuori Turvallinen Oulu -hankkeesta.

Kati Hopiavuori ja Mono Kuoppala eivät ole huomanneet väkivallan lisääntyneen Oulun keskustassa.­

Yli 30 vuotta nuorisotyötä tehnyt Oulun tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mono Kuoppala vahvistaa näkemyksen. Hän sanoo, että ongelmat ovat pysyneet vuosia samanlaisina, mutta nyt niitä on aina vain pienemmällä osalla nuoria.

– Nykynuorethan ovat kilttejä, kun vertaa heitä 1970- ja 1980-lukujen nuoriin. Kärsimättömyys vuorovaikutustilanteissa on lisääntynyt ja ärsytyskynnys mataloitunut, mutta väkivalta ei ole lisääntynyt, Kuoppala arvioi.

Keskustassa liikkuvat nuoret suhtautuvat seurakunnan ja kaupungin nuorisotyöntekijöihin hyvin. Hopiavuoren mukaan väkivaltatilanteita on todella vähän ja nekin useimmiten humalaisten aikuisten aiheuttamia.

– Nuoretkin sanovat, että täällä saa olla rauhassa. Tappeluita on aina, niihin vain kiinnitetään huomiota ajoittain enemmän, Oulun kaupungin nuorisotyöntekijät Terhi Vihriälä ja Teija Holtinkoski toteavat.

Nuorisotyöntekijät Mono Kuoppala, Terhi Vihriälä, Teija Holtinkoski ja Kati Hopiavuori liikkuvat säännöllisesti keskustassa kyselemässä nuorten kuulumisia.­

Kesäkadun nurkassa leiriä pitävä neljän nuoren joukko on sen sijaan havainnut väkivaltaa ympärillään.

– Kyllähän täällä sellaisia vihaisia, todella nuoria pikkupoikia pyörii. Ollaan todistettu nuorten tappeluita. Tällä viikolla pari poikaa tappeli tuossa pääovien edessä, kertoo Jürgeniksi esittäytyvä nuori mies.

Kaikki ryhmän nuoret arvelevat, että nujakoiden syynä ovat uudet lastensuojelukäytännöt. Perhekoteihin ja nuorisoyksiköihin sijoitetut lapset pitäisi heidän mukaansa pitää tarkasti yksiköissä eikä heitä saisi päästää liian vapaasti kaupungille.

– Vanhempien pitää opettaa lapsilleen käytöstapoja. Laitoksissa ovet lukkoon. Ei nuoria ole turhaan niihin laitettu, sanoo Iida ja kertoo olleensa itsekin perhekodissa aiemmin.

Aliisa Rautarinta ja Leevi Arponen.­

Aliisa Rautarinta, 18, ja Leevi Arponen, 19, todistivat pari viikkoa sitten nuorten välistä väkivaltatilannetta kauppakeskuksen ulkopuolella.

– Siinä oli iso teiniporukka, jonka kahdelle jäsenelle tuli riitaa keskenään. Pojat tappelivat nyrkein ja kohta vartija tuli viemään toisen pois, Leevi kertaa tapahtumaa.

Aliisan mielestä Oulu on kuitenkin rauhallinen paikka ja hän uskaltaa iltaisin kävellä keskustassa ilman pelkoa.

– Aika rauhallista menoa täällä on. Ei ole Helsingin kaltaista väkivaltaa, ei tarvitse pelätä, että joku tulisi yhtäkkiä ja hakkaisi, hän arvelee.

Yläkouluikäiset Ronja ja Lumi oleskelevat kauppakeskuksessa, koska siellä ei sada.­

Kaikki IS:n jututtaman nuoret arvioivat, että keskustassa liikkuu aiempaa vähemmän nuoria. Osa sanoo syyksi koronan, osa taas huonon sään.

15-vuotias Jalmari, 14-vuotias Natalia ja 16-vuotias Rosalia käyvät kauppakeskuksessa usein, mutta väkivaltaa he ovat huomanneet kaduilla vain vähän.

– Olen kuullut vain yhdestä pahoinpitelystä. Se tapahtui Rotuaarilla lokakuussa. Kymmenen hengen porukka oli liikkeellä. Heistä kaksi tappeli ja loput seurasivat ympärillä. Joku videoikin sitä ja olen nähnyt tuon videon, Jalmari toteaa.

Tyttöjen mielestä Oulun kadut ovat silti turvallisia.

– Tappeluihin on aina joku syy. Nuoret ovat aina tapelleet, ei siinä ole mitään uutta, he painottavat.

Valkean kesäkadulla kännyköitään näpyttelevät yläkoululaiset Ronja ja Lumi eivät ole havainneet muutoksia oululaisnuorten käyttäytymisessä. Myös Jere, Kristian ja Henri kuvailevat menoa suurin piirtein samanlaiseksi kuin aina.

– Vähemmän porukkaa on kuin ennen, muuten tilanne on pysynyt samana, nuoret kommentoivat.

Kalajoelta Ouluun tullut Joel, 19, tykkää käydä kaupungissa, koska kotipaikkakunnalla on niin hiljaista.

– Täällä näyttää ihan samalta kuin ennenkin. Väkeä on vähän. Oulusta ei saa millään Helsingin aseman seutua, hän naurahtaa.

Keskiviikkoiltana partiovuorossa olivat Turo Åman ja Juha Hokajärvi.­

Keskustassa keskiviikkoiltana partioivat vanhempi konstaapeli Juha Hokajärvi ja vanhempi rikoskonstaapeli Turo Åman eivät ole havainneet väkivallan tai pahoinpitelyjen lisääntyneen.

Keskustassa on heidän mukaansa hiljaisempaa kuin ennen. Nuorisoporukoita on entiseen tapaan liikkeellä, mutta jengien olemassaoloa he eivät allekirjoita.

– Nuorilla on tapana liikkua porukoissa, ei siinä ole mitään kummallista. Poliisi partioi keskustan alueella eniten viikonloppuisin iltayöstä. Silloin partioita näkyy katukuvassa tavallista enemmän, Hokajärvi sanoo.