Oulussa tartuntoja on eniten perheissä, työpaikoilla ja maahanmuuttajayhteisöissä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koronatilanne on nyt kiihtymisvaiheessa. Oyskorona-sivuston mukaan viimeisen vuorokauden aikana on ilmennyt 39 uutta tartuntatapausta.

Alueen ilmaantuvuusluku on 14 vuorokauden ajalta 41,1. Sairaalahoidossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa on alle viisi potilasta.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on antanut uusia suosituksia alueelle. Ne tulevat voimaan 26. marraskuuta ja ovat voimassa 18. joulukuuta asti.

Tartuntamäärien kasvu keskittyy edelleen Ouluun, mutta koko aluetta koskevilla suosituksella halutaan ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä.

Koordinaatiotyöryhmä suosittaa, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti. Työryhmä suosittelee myös, että työpaikoilla ja vapaa-ajan kokouksissa siirrytään etäkokouskäytäntöihin.

Yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. Maskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille julkisissa tiloissa, yleisötilaisuuksissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja työpaikoilla sisätiloissa.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista suurin osa, 90 prosenttia, on pystytty jäljittämään. Eniten tartuntoja on Oulussa. Erityisen vaikea tilanne on tehtaissa, todettiin Oulussa keskiviikkona järjestetyssä alueellisessa tiedotustilaisuudessa.

– Oulun Stora Enson alueella on todettu paljon tartuntoja. Niitä on ilmennyt sekä Oulussa asuvilla että muualta Suomesta ja ulkomailta Ouluun tulleilla työntekijöillä. Testaamista on tehostettu, kertoi Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko.

Huuskon mukaan samantapaisia kokemuksia on muiltakin tehdaspaikkakunnilta kuten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Kemistä. Länsi-Pohjan alueen ilmaantuvuusluku on Suomen korkein.

– Tämän kaltaisissa tuotantolaitoksissa on paljon alihankkijoiden työntekijöitä ja komennusmiehiä. Se aiheuttaa haasteita epidemian kannalta, Huusko arvioi.

Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista neljännes on perheiden ja sukujen piiristä ja neljännes työpaikoilta. Tartunnoista on ollut joinakin viikkoina jopa 30 prosenttia peräisin maahanmuuttajayhteisöistä.

– Maahanmuuttajille on annettu sama ohjeistus kuin muillekin. Neuvontamateriaalia on jaettu monella kielellä. Torstaina on järjestetty vielä erillinen tilaisuus maahanmuuttajayhteisöjen edustajille, Huusko selvitti.