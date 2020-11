Tilannetta yritetään rahoittaa jatkamalla suositusten voimassaoloaikaa 3. joulukuuta saakka.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu Oyskorona-sivuston mukaan 15 uutta tartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Tartuntojen määrä on kasvussa, viime aikoina niitä on todettu erityisesti Oulun alueella.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on todettu epidemian alkamisesta lähtien yhteensä 581 tartuntaa. Ilmaantuvuus on nyt 31,9/100 000 eli luku on lievässä nousussa.

Oulussa ollaan edelleen epidemian perustasolla, mutta kiihtymisvaiheen kynnyksellä, arvioi terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

Oulussa on todettu tänään 13 uutta koronatartuntaa. Uusia joukkoaltistumisia on tullut ilmi kolme. Karanteeniin on tänään asetettu 100 henkilöä. Oulun ilmaantuvuusluku on nyt 55,4/100 000.

Joukkoaltistumisissa on kaksi koulualtistumista. Merikosken Itäkangastien yläkoulun yksikössä on asetettu noin 60 henkilöä karanteeniin. Oulunsalon Kirkonkylän koululla on asetettu noin 30 henkilöä karanteeniin.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa vähemmän kuin viisi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa on myös hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Oulun kaupunkiin suunnattujen suositusten voimassaoloaikaa on jatkettu 3. joulukuuta saakka, jotta varmistetaan koronatilanteen rauhoittuminen.