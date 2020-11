Influenssarokotetta ei tällä hetkellä riitä kaikille – riskiryhmäläisiä jäänyt rokottamatta

Influenssarokotteiden saatavuudessa on ongelmia ainakin Vaasassa ja Kemissä.

Syksyn kausi-influenssarokotetta ei riitä tällä hetkellä kaikille riskiryhmiin kuuluville. Erityisasiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta arvioi, että rokote loppuu todennäköisimmin sellaiselta alueelta, jossa halukkaita rokotettavia on huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina.

Erityisasiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.­

– Tämä johtuu siitä, että rokotteita jaetaan alueille perustuen edellisen kauden jakeluun ja hävikkitietoihin sekä rokotusrekisterin tietoihin annetuista rokoteannoksista, hän selvittää.

Kontio ei pysty kertomaan, millä alueilla rokote ei riitä kaikille riskiryhmään kuuluville.

– Meillä on tieto sairaanhoitopiirien sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille toimitetuista annoksista mutta ei yksityiskohtaista tietoa siitä, miten annokset on sieltä edelleen jaettu eri rokotuspisteisiin. Emme myöskään tiedä, miten paljon eri riskiryhmiin kuuluvia milläkin alueella on.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.­

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek korostaa, että influenssarokotetta Suomessa kyllä on riittävästi. Nohynekin mukaan Suomeen on tilattu 1,8 miljoonaa annosta, ja määrästä oli valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan annettu 14.11. mennessä vasta 276 000 annosta.

Rokotetta kentällä siis on, ja Nohynekin mukaan THL on ohjeistanut, että sitä voisi alkaa nyt siirrellä paikasta toiseen.

– THL:stä lähti keskiviikkona paimenkirje kaikille rokotusyhdyshenkilöille, jotta ne tarkastaisivat varastojensa tilanteen. On tärkeää pitää huolta siitä, että rokotteita on siellä, missä niitä tarvitaan, etteivät toisaalla varastot pullistele ja toisaalla valitella ei-oota.

Viime influenssakaudella 2019–20 rokotuksen sai THL:n tilastojen mukaan 1,2 miljoonaa suomalaista. Ylijäämähävikkinä jouduttiin hävittämään 200 000–300 000 annosta.

Esimerkiksi Vaasan kaupunki ilmoitti maanantaina, että se joutuu keskeyttämään influenssarokotteiden antamisen 23. marraskuuta alkaen.

Vaasan sairaanhoitopiirin alue on jo vuosia ollut influenssarokotuksen kattavuudessa muuta maata alhaisemmalla tasolla. Väestön aktivoituminen rokotukseen voi olla nyt selityksenä sille, että rokotukset on pakko keskeyttää.

– Suomessa on perinteisesti Länsi-Suomessa influenssarokotuskattavuus ollut heikompi ja idässä parempi. Siinä voi olla tiettyjä maailmankatsomuksellisia tekijöitä vaikuttamassa tai se, ettei influenssaa ole mielletty vakavaksi taudiksi, Nohynek arvioi.

Maksutonta influenssarokotetta ei ole tarkoitettu kaikille kansalaisille. Kansallisen rokotusohjelman mukaan siihen ovat oikeutettuja ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä.

– Suurin ryhmä, jolle rokotuksia on tarjottu, ovat 65 vuotta täyttäneet. Heistä noin puolet on vuosittain ottanut influenssarokotteen. Rokotteita hankitaan sellainen määrä, jonka arvioidaan tulevan käytetyksi rokotuskauden aikana. Jos kaikki THL:n riskiryhmiin määrittelemät henkilöt haluaisivat rokotteen, kaikille ei sitä riitä, Kontio arvelee.

Rokotteet jaetaan THL:stä noin 60:een eri sairaala-apteekkiin ja lääkekeskukseen. Niistä rokotteet jaetaan sen alueen kuntiin, jotka ovat vastuussa rokotuksista. Rokotteet jaetaan sairaala-apteekeista ja lääkekeskuksista heidän suunnitelmiensa ja kuntien tilausten perusteella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella Kemissä rokotetta ei ole saatu riittävästi vastaamaan tämänhetkistä kysyntää, ja rokotuksissa on otettu käyttöön rajoituksia.

– Torstaina on taas rokotuspäivä, johon vastaava lääkäri Pekka Honkanen rajasi rokotteiden riittävyyden siten, että riskiryhmäläiset rokotetaan ja lähipiiri jätetään rokottamatta. Näin yritetään turvata rokotteiden riittävyys, kertoo vastaava terveydenhoitaja Miia Keränen Kemistä.

Kemissä on peruttu ensi viikosta alkaen rokotuspäivät. Ajanvarauksia ei oteta vastaan, koska rokotteen lisätoimituksesta ei ole tietoa.

Tornion johtava lääkäri Jukka Ronkainen kertoo, että influenssarokotetta on saatu kaupunkiin tarvittava määrä.

– Riskiryhmille pitäisi riittää, ja lisää on tulossa saamieni tietojen mukaan. Erinomaista, että covid-19:n aikana rokotusten kysyntä on lisääntynyt, Ronkainen toteaa.

Nohynek muistuttaa, että tehokkaat koronatoimet suojaavat myös influenssalta.

– Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssakausi jäi lieväksi. Jos pidämme tehokkaat koronatoimet Suomessa, influenssa ei todennäköisesti pääse täälläkään leviämään, Nohynek sanoo.