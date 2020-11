Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset löysivät toisensa Oulussa – teatterin rahoituksesta kiihkeä kiista

Kulttuuripääkaupunki 2026-hankkeen Piia Rantala-Korhonen ei usko yleiseen kulttuurivastaisuuteen Oulun seudulla.

Oululaisessa kunnallispolitiikassa kuohahti viime viikolla, kun keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset äänestivät yhdessä kaupunginhallituksessa Oulun teatterin tukien leikkaamisen puolesta.

Ensi vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginhallituksen jäsen, kansanedustaja Jenna Simula (ps) esitti Matias Ojalehdon (kesk) kannattamana talousarvioon muutosta, jonka mukaan Oulun teatterin tukeen tehdään 500 000 euron leikkaus.

Simulan esitys hyväksyttiin äänin 7–6 esitettäväksi valtuustolle. Simulan lisäksi esitystä kannatti 3 kokoomuksen ja 3 keskustan jäsentä.

Simula teki hallituksen kokouksessa useita muutosesityksiä talousarvioon. Suurinta osaa niistä kannatti keskustan Ojalehto.

Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen arvelee, että kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa ovat sekoittuneet hetkelliset korona-ajan avustukset sekä teatterin pitkän aikavälin toimintaedellytykset varmistava rahoitus.

– Tilanteen tarkastelua vaikeuttaa käsillä oleva poikkeusaika. Teatterin taloutta on tasapainotettu valtion koronatuella. Leikkausuhan alla olevassa kaupungin tuessa on sen sijaan kysymys pitkän aikavälin rahoituksesta. Leikkaus vaarantaa teatterin toiminnan ja pitkäjänteisen kehittämisen, Moilanen toteaa antamassaan tiedotteessa.

Oulun teatterin liikevaihto on laskenut vuonna 2020 koronasta johtuvien peruutusten ja rajoitusten vuoksi 57 prosenttia. Teatteri on leikannut menojaan. Henkilökunta on lomautettu kuukaudeksi.

– Pyrimme kulukuurilla hillitsemään tappion sellaiseksi, että voimme sen kantaa. Olemme kuitenkin keskellä kahta merkittävää kriisivuotta. Tuotantobudjeteista emme voi enää säästää, sillä niissä ei ole liikkumatilaa. Meillä on lisäksi sitovat sopimukset tuotannoista vuoteen 2022, Moilanen arvioi.

Ensi vuonna liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen arvioidaan laskevan yli 700 000 euroa. Vuosi 2021 tulee olemaan tappiollinen vuosi teatterille.

Simulan ja Ojalehdon teatteritukiesitys on ymmärretty Oulussa vihjeeksi muustakin kulttuurivastaisuudesta. Kulttuurivastaisuuden katsotaan kohdistuvan loppujen lopuksi liian kalliiseen Euroopan kulttuuripääkaupunkihakuun, jossa Oulu on mukana.

Kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeen johtaja Piia Rantala-Korhonen ei usko, että tavoitteena olisi koko hankkeen kaataminen kesken hakuprosessin.

– Päättäjillä on varmasti aito huoli kaupungin taloudesta, niin meillä kaikilla on. Kulttuuripääkaupunki on yksi kaupunkikehittämisen keino, jolla halutaan saada aikaan kulttuurielämysten lisäksi uusia työpaikkoja. Tutkitusti Euroopan kulttuuripääkaupungit ovat merkittäviä aluetalouden katalysaattoreita, hän huomauttaa.

Teatterin rahoitusratkaisut eivät hänen mukaansa vaikuta hankkeeseen. Sen sijaan ne voivat vaikuttaa kansainvälisen valitsijaraadin saamaan kuvaan Oulun kulttuurimyönteisyydestä.

Oulu on käyttänyt kulttuuripääkaupunkihakuun noin miljoona euroa. Summasta iso osa on käytetty henkilökunnan palkkaamiseen.

Oulun kunnallispolitiikassa pitkään toiminut Mikko Raudaskoski (vas) arvioi, että kaupunkiin on muodostunut kolmen oikeistopuolueen ryhmittymä, jonka ensimmäinen merkittävin yhteisesiintyminen toteutui ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamispäätöksessä.

Seuraava merkittävä äänestys, jossa oikeistorintama yhdisti voimansa, liittyi tuloveroprosentista päättämiseen. Kaupunginjohtajan pohjaesitys oli nostaa tuloveroprosenttia kokonaisella prosenttiyksiköllä, mutta oikeistorintama puolitti esityksen.

Raudaskoski on ollut kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1992 lähtien. Kaupunginhallituksessa hän on jäsenenä nyt kolmatta vaalikautta.

Hän toivoo, että teatterin toiminnan turvaaminen saisi valtuustokäsittelyssä tukea myös oikeistosta.

– Toivottavasti kaupunginvaltuustossa löytyy sellaisia oikeistopuolueiden jäseniä, jotka pystyvät yhdessä vasemmiston ja vihreiden kanssa turvaamaan teatterin toimintaedellytykset, hän sanoo.

Teatterin tuen leikkaamisesityksen hallituksessa tehnyt Jenna Simula ei vastannut IS:n lähettämiin kysymyksiin. Myös Matias Ojalehto jätti vastaamatta kiireisiinsä vedoten.