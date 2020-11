Koronakriisissä kamppailevasta Ruotsista pyydettiin apua – näin Suomesta vastattiin

Pohjois-Ruotsin tautitilanne ei vaikuta suoraan Suomen puolelle, arvioi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri.

Koronatilanne on Pohjois-Ruotsissa huono. Viime viikolla Norrbottenissa todettiin 589 uutta tartuntatapausta.­

Pohjois-Ruotsin koronatilanne on edelleen vaikea. Norrbottenin läänissä todettiin viime viikolla 589 uutta tartuntaa. Edellisellä viikolla uusia tapauksia oli 538.

Pahin tilanne on Luulajassa (243 tapausta), Piitimessä (139) ja Bodenissa (110).

Pohjoisessa Ruotsissa on todettu yhteensä 3 480 tartuntaa. Kaikkiaan 94 henkilöä on kuollut virukseen pandemian aikana. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 22, heistä kolme tarvitsee tehohoitoa.

Norrbottenin huono tartuntatilanne ei vaikuta suoraan Pohjois-Suomen tilanteeseen, arvioi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

– Tautia on rajanpinnassa on molemmin puolin. Haaparannan ja Tornion tautitilanteet tasoittuvat ja rauhoittuminen edellyttää epidemian hillitsemistä molemmin puolin rajaa. Valtaosa Norrbottenin tartunnoista on kauempana rajasta, Taskila selvittää.

Länsi-Pohjassa on todettu viisi uutta tartuntaa. Niistä suurin osa on nykyisten karanteenien sisältä.

Norrbottenista on välitetty Suomeen avunpyyntö koronatestaamisen tehostamiseksi. Suomen puolella testaamisesta vastaava NordLab on keskustellut asiasta viikko sitten ruotsalaisten kanssa.

– He pyysivät meiltä apua PCR-testaukseen. Valitettavasti emme NordLabissa voineet heidän PCR-testaustarpeeseensa vastata, koska meidän kapasiteettimme oli ja on Pohjois-Suomen näytteiden myötä käytössä, kertoo johtava lääkäri Tuija Männistö NordLabista.

Männistön mukaan laboratorio on parhaillaan nostamassa omaa kapasiteettiaan, jotta Norrbottenin aluetta pystytään ehkä auttamaan vielä myöhemmin.

– Tarjosimme heille kuitenkin asiantuntija-apua ja kerroimme Pohjois-Suomen kokemuksista liittyen covid-19 antigeenitestaukseen (ns. pikatestit) sekä tarjosimme heille nähtäväksi meidän tekemäämme testausaineistoa. He olivat tästä hyvin kiinnostuneita ja näkivät nopeilla testeillä lisäarvoa epidemian torjunnassa, Männistö kertoo.