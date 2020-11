Pohjois-Ruotsin koronatilanne pahentui – Suomesta apua testauksiin

Länsi-Pohjan alue edelleen Suomen pahin ilmaantuvuudessa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntatilanne on viikonlopun jälkeen edelleen vaikea. Alueella on tullut ilmi 15 uutta koronatartuntaa viikonlopun aikana.

Tornion lisäksi viime päivinä tapauksia on ollut Kemissä. Uusia tartuntaketjuja on käynnistynyt yksityisistä juhlista.

Länsi-Pohjan ilmaantuvuusluku on edelleen Suomen korkein. Maanantaina luku oli 115,3/100 000. Maan toiseksi korkein ilmaantuvuus on 106,3/100 000, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu 7 uutta tapausta viikonlopun aikana. Tartunnoista neljä liittyy Sodankylän kunnan tehostetun palveluasumisen yksikön Nutukkaan tartuntaketjuun.

Pohjois-Ruotsin koronatilanne on pahentunut nopeasti. Käytettävissä oleva testikapasiteetti ei enää riitä. Norrbottenin alue on päättänyt pyytää Suomelta apua koronavirustestaamisessa. Norrbottenin aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson on saanut tehtäväksi aloittaa keskustelut Suomen kanssa, kertoo Yle.

Suomelta pyydetään apua, koska Suomessa on vähemmän koronatapauksia ja vähemmän kuormitusta myös testaamisessa. Norrbottenissa pystytään analysoimaan 6 000 koronavirustestiä viikoittain, mutta määrä ei riitä vastaamaan kysyntään.

Alue on lähettänyt testejä myös laboratorioon Uppsalaan, joka on nyt ruuhkautunut, koska koronatilanne on pahentunut koko Ruotsissa. Marraskuun ensimmäisellä viikolla oli Norbottenissa 538 koronavirustartuntaa.

Norrbottenissa on otettu käyttöön useita tiukempia koronatoimia. Muun muassa julkisilla paikoilla liikkumista pitäisi välttää.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu viimeisen vuorokauden aikana 9 uutta tartuntaa. Alueella ollaan perustasolla. Ilmaantuvuusluku on 28,5 ja sairaalahoidossa on alle 5 potilasta.

Oulussa koronaepidemia laantui hieman edellisviikosta, vaikka loppuviikosta tartuntamäärät nousivat. Ilmaantuvuus niin Oulussa kuin koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on edelleen hitaassa laskussa.

Tartuntalähteinä ovat olleet muun muassa perheensisäiset tartunnat ja ulkomaan matkailu, osa tartunnan lähteistä on myös jäänyt epäselväksi.