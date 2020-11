Ministeri panttaa päätöstä Kemin synnytyksistä – nykyinen poikkeuslupa voimassa enää 6 viikkoa

Poikkeusluvan jatkamisesta on tehty hakemus ministeriöön jo vuosi sitten.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) panttaa tietoa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin synnytysten jatkumisesta. Nykyinen poikkeuslupa on voimassa enää 6 viikkoa eli vuoden 2020 loppuun asti.

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen neuvottelukunta on vedonnut Kiuruun synnytysten jatkon puolesta 1.1.2021 jälkeen.

Länsi-Pohjan keskussairaalassa Kemissä syntyy vuosittain noin 450 lasta. Keskittämisasetuksen mukaan synnytyksiä pitäisi olla vähintään tuhat vuodessa. Muihin lähimpiin synnytyspaikkoihin, Ouluun ja Rovaniemelle, kertyy matkaa runsaat 100 kilometriä.

Sairaanhoitopiiri on toimittanut jo vuosi sitten sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen synnytysten poikkeusluvan jatkamiselle 1.1.2021 lukien.

– Ministeriö tai ministeri ei ole ratkaissut asiaa ja asialla on kiire synnytystoiminnan turvaamiseksi ja järjestämiseksi, mikäli poikkeusluvalle ei myönnetä jatkoaikaa. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän kanta on, että synnytystoiminnan jatko on turvattava Länsi-Pohjan keskussairaalassa, ministerille toimitetussa vetoomuksessa todetaan.

Edellinen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk) myönsi kaksi vuotta sitten nykyisen poikkeusluvan sairaanhoitopiirille. Tuolloin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri velvoitettiin laatimaan Lapin synnytysten tulevaisuudesta yhteinen suunnitelma Lapin toisen sairaanhoitopiirin kanssa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut osan erikoissairaanhoidon palveluista Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle. Mehiläinen on ilmoittanut, että se ei yksityisenä yrityksenä tarvitse poikkeuslupaa niin kuin julkiset palveluntuottajat ja siksi se voi joka tapauksessa jatkaa synnytystoimintaa Kemissä.

IS on tiedustellut Länsi-Pohjan synnytysten poikkeusluvan kohtaloa viikon ajan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ministeri tai hänen avustajansa eivät ole vastanneet kysymyksiin.