Näytteenottopisteet ovat ruuhkaantuneet erityisesti Torniossa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kahden viikon ilmaantuvuusluku on Thl:n koronakartan mukaan tällä hetkellä 98,6 sataatuhatta asukasta kohden. Se on Suomen korkein. Toisena on Hus, jonka ilmaantuvuusluku on 95,4.

Länsi-Pohjassa on todettu eilisen jälkeen viisi uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on todettu eri puolilla Länsi-Pohjaa, mutta vakavin tilanne on tällä hetkellä Torniossa. Torniossa on todettu myös useita joukkoaltistuksia. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin on määrätty Länsi-Pohjan alueella yhteensä yli 500 henkilöä.

Viime viikolla annetut vahvat suositukset ovat edelleen voimassa ainakin 18.11. saakka, jolloin niiden jatkamista arvioidaan uudelleen.

– Tartuntaketjuja on saatu jäljitettyä hyvin, mikä antaa toivoa, että tilanne saadaan vielä rauhoitettua. Suurin osa viime viikkojen tartunnoista liittyy Torniossa lokakuun lopussa tapahtuneeseen ravintola-altistukseen. Kaikkia yksittäisten tartuntojen lähteitä ei kuitenkaan ole pystytty jäljittämään, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Näytteenottopisteet ovat nyt ruuhkautuneet, etenkin Torniossa. Myös Mehiläinen Länsi-Pohjan hoidon tarpeen arviointi on ajoittain ruuhkautunut koronavirukseen liittyvien yhteydenottojen vuoksi.

Kemin, Keminmaan ja Tornion koronavirusnäytteenottoon ajanvaraus kannattaa tehdä ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta.

Sodankylän kunnan ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nutukkaassa tapahtuneen joukkoaltistumisen jälkeen asukkailla ja henkilöstöön kuuluvilla on todettu useita koronatartuntoja.

Altistumisen ja todettujen tartuntojen vuoksi Nutukkaassa on otettu käyttöön tehostetut suojaustoimenpiteet ja annettu vierailukielto altistuneille osastoille, Tiuhtaan ja Peskiin. Muilla osastoilla on voimassa vahva suositus vierailujen välttämisestä.

Nutukkaan asumispalveluyksikössä koronavirukselle altistuneet ja siihen sairastuneet asukkaat hoidetaan omana osastonaan. Tällä pyritään välttämään jatkotartuntojen syntyminen.

Nutukkaan Tiuhta ja Peski -osastojen henkilöstöä vahvistetaan. Henkilöstöä siirtyy näille kahdelle osastolle Sopukan akuutti- ja kuntoutusosastolta sekä vanhus- ja sosiaalityön muista yksiköistä. Henkilöstösiirrot ovat voimassa määräajan 22.11. asti.

Tarvittaessa osa osastojen potilaista hoidetaan Pelkosenniemen ja Savukosken kuntayhtymän vuodeosastolla.

Koronaan sairastuneita hoitavilla osastoilla noudatetaan Lapin sairaanhoitopiirin pisaraeristysohjeistusta ja ohjeen mukaisten suojavarusteiden saatavuus on tällä hetkellä hyvä.