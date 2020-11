Oulun laulava poliisi valloittaa nyt Venäjän – sai hopeisen ansiomitalin työstään

Oulun poliisin huhtikuussa julkaisemaa videota on katsottu yli 2,5 miljoonaa kertaa.

Oulun laulava tenoripoliisi, Rakasta elämää - Uusi päivä koittaa vielä! -videolla säväyttänyt Petrus Schroderus aikoo valloittaa Venäjän. Hän julkaisee suomenkielisen levyn lisäksi albumillisen musiikkia venäjäksi.

Levylle on nauhoitettu klassikkokappaleita ja tuttuja sävelmiä, joihin on tehty uusia sovituksia. Venäjän kieli taittuu sujuvasti, sillä Schroderus on opiskellut venäjää viisi vuotta.

Huhtikuussa julkaistu video sai laajasti huomiota maailmalla. Se levisi kulovalkean tavoin Venäjän sosiaalisessa mediassa. Video on kerännyt Youtubessa yli 2,5 miljoonaa katselukertaa.

Videolla Schroderus laulaa vuodelta 1956 peräisin olevaa neuvostoliittolaista laulua, jonka alkuperäiset sanat ovat Konstantin Vanshenkinin runosta ja sävellyksen on tehnyt Eduard Kolmanovski.

Youtubeen ilmestyi videosta myöhemmin myös versio, jossa on yhdistetty Georg Otsin versio laulusta Schroderuksen versioon.

Hopeisen ansiomitalin on myöntänyt poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.­

Tiistaina vanhempi konstaapeli sai yllätyksekseen vastaanottaa poliisin hopeisen ansiomitalin tunnustuksena ansioistaan poliisin työssä.

– Olen erittäin otettu tästä huomiosta. Olen saanut esimiehiltä ja työkavereilta tukea tekemääni pr-työhön. Teen sitä mieluusti ja koen, ettei se kilpaile kenenkään tai minkään kanssa. Kielteistä kommenttia en ole saanut yhtään, kannustusta vain, Schroderus toteaa.

Laulavan poliisin syksy on ollut kiireinen. Poliisin työn lisäksi hän on keikkaillut ja koostanut levyjä. Koronakevät lisäsi kiireitä ja konsertteja on kertynyt yli 40. Näistä osa on perinteisiä yleisötapahtumia, osa yksityistilaisuuksia ja loput virtuaalisia.

Schroderus on tottunut oopperalaulajan uransa aikana esiintymään yleisön edessä ja siirtyminen virtuaalisiin konsertteihin ei ole ollut helppoa.

– Jos paikalla on yksikin ihminen, niin esiintyminen on luontevaa. Ensimmäinen virtuaalikonsertti jännitti livekonserttia vähemmän. Oudolta tuntui laulaa ilman yleisöä. Fyysinen kontakti on esiintyjälle tärkeää, hän huomauttaa.

Laulaja-poliisi julkaisee piakkoin kaksi levyä, joista toinen on suunnattu Venäjän markkinoille.­

Virtuaaliset konsertit ovat kuitenkin olleet yleisömenestyksiä. Oulun Tuomiokirkon äitienpäiväkonsertilla oli yli 30 000 kuulijaa. Marraskuun alussa Muhoksella pidettyä konserttia kuunteli kirkon palvelukeskuksen tiedon mukaan yli 35 000 ihmistä ja Kempeleen kesäkuista konserttia jopa 50 000 henkilöä.

Seuraava ponnistus on 12. joulukuuta Oulussa pidettävä joulukonsertti. Se esitetään myös virtuaalisesti maksutta kaikissa Suomen vanhainkodeissa.