Poliisi pyytää havaintoja kuvassa esiintyvästä 14-vuotiaasta Samuelista – viimeinen varma havainto yli kahden viikon takaa

Samuel Hänninen poistui asuinpaikastaan Pohjois-Pohjanmaalta 13. lokakuuta. Tämän jälkeen hänet nähtiin pääkaupunkiseudulla 24. lokakuuta.

14-vuotias Samuel Hänninen on ollut kateissa asuinpaikastaan Pohjois-Pohjanmaalta kohta kuukauden. Hänestä tehtiin varma havainto 24. lokakuuta pääkaupunkiseudulla, mistä hän on alun perin kotoisin.

Poliisi julkaisi tiistaina kadonneen pojan tuntomerkit ja valokuvan. Hänninen on noin 160 cm pitkä. Hän on ruumiinrakenteeltaan normaali ja hänellä on ruskeat silmät.

Hänellä on lyhyehköt kiharat hiukset, jotka ovat yleensä kiinni nutturalla. Hännisellä oli yllään musta toppaliivi, harmaa huppari, vaaleansiniset farkut, musta lippalakki ja valkoiset Nike-merkkiset lenkkarit, kun hänestä tehtiin viimeinen varma havainto lokakuussa.

Poliisin mukaan Hänninen oleskelee todennäköisimmin pääkaupunkiseudulla.

Poliisi pyytää ilmoittamaan akuutit havainnot Hännisen olinpaikasta suoraan hätäkeskuksen numeroon 112. Havaintoja ja vihjeitä voi ilmoittaa myös Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.