Länsi-Pohjan tautitilanne pysyy huonona – Sodankylässä tartuntoja ikäihmisten yksikössä

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu viime viikolla kaikkiaan 42 tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 13 uutta koronatartuntaa. Tartunnoista yksi on todettu maanantaina aamulla ja muut viikonloppuna. Pääpaino tartunnoissa on Torniossa.

Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on 54. Ilmaantuvuusluku on 90,2 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Alueella ollaan nyt kiihtymisvaiheessa.

Tornion suurimmassa yläkoulussa on todettu koronatartunta yhdellä opettajalla. Koulussa on yli 530 oppilasta ja 50 opettajaa.

Sairastunut opettaja on ollut töissä edellisen kerran viime torstaina. Hän on ollut tuolloin vielä oireeton.

Koulussa altistuneiden jäljittäminen on kesken. Ne opettajat ja oppilaat, jotka ovat olleet kyseisen opettajan kanssa tekemisissä viime viikon loppupuolella, ovat jo jääneet omaehtoiseen karanteeniin. Altistuneita oppilaita on noin sata ja opettajia muutama.

Lapin sairaanhoitopiirissä on viime viikolla eli viikolla 45 todettu kaiken kaikkiaan 42 koronavirustapausta. Viime viikon osalta ilmaantuvuusluku on 35,9 sataatuhatta asukasta kohden.

Tapauksista 23 on todettu Sodankylässä, 14 Rovaniemellä, yksi Kittilässä, yksi Kolarissa, sekä kolme muualla Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Näistä 29 on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä.

60 prosenttia tapauksista on ollut perhealtistumisia. Viimeisen viikon aikana laajoja joukkoaltistumisia ei juurikaan ole todettu.

Rovaniemen Rantavitikalla sijaitsevassa päiväkoti Ninnikassa on todettu koronavirustartunta. Päiväkoti on yksityinen, ja kaupunki tarjoaa kuntalaisille sen palveluja palvelusetelillä.

Tartunta on todettu yhdellä lapsella. Karanteeniin on määrätty yksi 13 lapsen ryhmä ja 6 aikuista. Karanteeni kestää 15.11 saakka.

Sodankylässä on viikonlopun ja maanantain aikana todettu yhteensä 14 uutta tartuntaa. Valtaosa uusista tartunnoista on todettu ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö Nutukkaassa.

– Tartuntoja on henkilökunnalla ja asukkailla. Nutukkaan tapausten lisäksi muutamia tartuntoja on todettu aikaisempien perhealtistusten kautta, tiedotetaan kunnan verkkosivuilla.

Maanantai-iltapäivään mennessä Sodankylässä on todettu kokonaisuudessaan 39 koronavirustapausta. Kaikki tartunnat on pystytty jäljittämään, ja ne liittyvät samaan ketjuun.

– Viruksen laajempi leviäminen on pikatestien ja tehokkaan jäljittämisen myötä saatu tyrehdytettyä. Nutukkaassakin tartuntojen leviäminen pyritään kaikin mahdollisin keinoin rajaamaan, kunta tiedottaa.

Nutukkaan kaksi altistunutta osastoa ovat karanteenissa ja vierailukiellossa. Ne toimivat erillisenä Nutukkaan kahdesta muusta osastosta. Osastoilla, joilla ei ole tapahtunut altistumisia on voimassa vahva suositus vierailujen välttämiseksi.