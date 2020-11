Koronatilanne leimahti Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin – ”Epidemian hillitseminen ei onnistu, jos tätä ei oteta vakavasti”

Haaparannan ja Tornion epidemiatilanne on vaikea. Tornion ilmaantuvuus on maan kolmanneksi korkein.

Eteläisen Lapin eli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin koronatilanne on vaikeutunut viimeisen viikon aikana. Alueella on siirrytty kiihtymisvaiheeseen. Torniossa ollaan siirtymässä leviämisvaiheeseen.

Myös Länsi-Pohjan naapurin eli Pohjois-Ruotsin koronatilanne on pahentunut viime viikon aikana.

– Norrbottenin tartuntamäärä on kaksinkertaistunut viikossa. Viime viikolla 227, ja edellisellä 126. Haaparannalla tauti on lehahtanut myös, viime viikolla on todettu 29 tapausta, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila sanoo.

Torstain 5.11. jälkeen Länsi-Pohjassa on todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Tapauksista valtaosa on Torniossa. Kahden viikon sisällä koronavirustaudin ilmaantuvuusluku on Länsi-Pohjassa noussut tasolle 61,8 sataatuhatta asukasta kohden. Luku on tällä hetkellä kolmanneksi korkein koko maassa Uudenmaan ja Vaasan jälkeen.

Tornion tartuntaketjuista valtaosa on saatu selvitettyä. Altistumisia on ilmennyt yhdessä ravintolassa ja joukkueurheilu­harrastuksissa.

– Keskiviikkona annetut kiihtymisvaiheen suositukset on otettava vakavasti. Erityisesti Tornion epidemiatilanne on vaikea. Kahden viikon ajan tulee välttää kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja. Välttämättömissä kontakteissa ja kaupassa on pidettävä turvavälit ja otettava kasvomaskit käyttöön, hän muistuttaa.

Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että epidemian kiihtymisvaiheessa alueen anniskeluravintolat lopettaisivat anniskelun kello 22 ja sulkisivat ovensa viimeistään kello 23.­

Länsi-Pohjan alueella on joutunut potilaita sairaala- ja tehohoitoon. Tilanne on Taskilan mukaan kuitenkin sairaalakuormituksen osalta vielä hallinnassa.

– Epidemian hillitseminen ei onnistu elleivät ihmiset ota asiaa vakavasti kahden kolmen seuraavan viikon ajan. Viranomaiset tarvitsevat väestön yhteishenkeä koronan tukahduttamiseen, jotta rajoituksia voidaan purkaa lisäämisen sijaan, hän painottaa.

Taskilan mukaan Tornion tartunnanjäljitystiimin lääkäri ja terveydenhoitajat ovat suuren paineen ja työtaakan alla ja tekevät erinomaista työtä.

– Tämä on yleisvaarallinen tartuntatauti, joka pitää ottaa nyt alueella vakavasti. Vaikeat tautimuodot tulevat lisääntymään, mikäli emme saa epidemiaa ja tapausmääriä nyt kääntymään laskuun.