Koronapisteet kuumottavat punaisena Torniossa ja Sodankylässä – Lapin tilanne pahenee päivä päivältä

Sodankylässä tiukat rajoitukset: koulut kiinni, vuodeosastolla vierailukielto ja harrastuksiin keskeytyksiä.

Lapin koronatilanne on pahenemassa. Synkin tilanne on Lapin sairaanhoitopiirissä Sodankylässä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Torniossa.

Sodankylässä on todettu keskiviikkoiltapäivään mennessä yhteensä 16 varmennettua koronatartuntaa. Altistuneiden kokonaismäärä on tällä hetkellä yli 400. Ilmaantuvuusluku on nyt 194/100 000.

Sodankylän tartuntaketjuun liittyvät ensimmäiset altistuneiden karanteenit ovat päättymässä, mutta suuri osa altistuneista on edelleen karanteenissa. Merkittävä osa tartunnoista liittyy jäähallilla lauantaina 24. lokakuuta pidettyihin pelitapahtumiin sekä Tähtikunnan koululle viime viikolle.

Johtava lääkäri Minna Jokinen tunnustaa, että kunnan tilanne huolettaa.

– Kyllähän tämä jonkun verran huolta herättää, mutta koko Sodankylä puhaltaa niin hienosti yhteen hiileen, että uskon että tilanne saadaan haltuun. Rajoitustoimenpiteet ja suositukset on suunnattu tarkasti. Niillä pyritään katkaisemaan tämän meillä levinnyt tartuntaketju, hän painottaa.

Altistumisia on havaittu myös 29. lokakuuta hyvinvointikeskus Sopukan aulatiloissa käyneillä sekä Sodankylän Torikioskilla käyneillä, jäähallin vapaavuoroilla, Pahtavaaran ja Kevitsan kaivoksilla sekä Jääkäriprikaatissa. Viimeisin joukkoaltistuminen on tapahtunut keskustaajaman esikouluryhmässä, jonka opettajat ja oppilaat on asetettu karanteeniin.

– Meillä annettiin sunnuntaina rajoituksia ja suosituksia tartunnan leviämisen estämiseksi. Koulut ovat kiinni ja oppilaat etäopetuksessa, harraste- ja järjestötoiminta on suositeltu keskeytettäväksi, vuodeosastolla on vierailukielto, vanhus- ja sosiaalityön yksiköissä vahva suositus, että vierailuja vältettäisiin, Jokinen luettelee tartuntojen torjumistoimia.

Myös yksityiset kokoontumiset on rajoitettu 20 henkilöön. Kaikki suositukset ovat voimassa 15.11. asti.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on tullut keskiviikkona ilmi seitsemän uutta covid-19-tautitapausta. Useimmat sairastuneista ovat jo karanteenissa olleita. Alueella on nyt siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen.

Viime viikolla otetuista koronavirusnäytteistä positiivisia oli 3,5 prosenttia. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä noin 50/100 000. Todennäköisesti luku edelleen nousee, arvioidaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Valtaosa todetuista tartunnoista liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin, mutta kaikkien tartuntojen lähdettä ei ole pystytty jäljittämään.

Alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että epidemian kiihtymisvaiheessa anniskeluravintolat lopettaisivat anniskelun kello 22.00 ja sulkisivat ovensa viimeistään kello 23.00.

– Yli 20 henkilön kokoontumisia ei suositella. Suositus koskee myös yksityistilaisuuksia. Lisäksi alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee, että yli 18-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvat ryhmämuotoiset harrastustoiminnat keskeytetään seuraavien kahden viikon ajaksi, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Torniossa on lyhyessä ajassa todettu useita kymmeniä tartuntoja ja satoja ihmisiä on määrätty karanteeniin.

Johtava lääkäri Jukka Ronkainen on määrännyt korona-altistumisien vuoksi noin 300 ihmistä karanteeniin. Tornion koronatartunnoista iso osa liittyy aiemmin uutisoituun ravintola Wanha Mestarin tartuntaketjuun.

Pilke-päiväkodissa jouduttu sulkemaan yksi lapsiryhmä koronatartunnan vuoksi.