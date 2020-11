Poliisi töytäisi takaa-ajetun auton tieltä Raahessa – ratin takaa löytyneen miehen muistikuvat hataria

Sekä auton kuski että vieressä istunut matkustaja olivat tukevasti humalassa ja heidän muistikuvansa ajelusta ovat heikkoja.

Poliisi joutui pakottamaan takaa-ajetun auton tieltä Raahessa tiistai-iltana. Autolla ajelleet kaksi miestä pakenivat poliisia vaarallisen kovalla vauhdilla yli tunnin ajan.

Takaa-ajo alkoi noin kello 20.30 Kantatie 88:lla eli niin sanotulla Malmitiellä ja se päättyi erinäisten vaiheiden jälkeen kello 21.40 Tuomiojantiellä, kun poliisiauto tuuppasi pakoauton tieltä ojaan. Tätä ennen paennut auto ehti aiheuttaa useita vaaratilanteita.

Takaa-ajon aikana paenneen auton vauhti oli ajoittain vaarallisen kovaa ja auto teki ainakin yhden vaarallisen ohituksen valtatie 8:lla, Raahen MotoCafen kohdalla, lähellä Jokelantien risteystä.

Poliisi on kuulustelut henkilöauton kuljettajaa ja kyydissä ollutta miestä. Kuulusteluissa kuljettaja on kertonut nauttineensa useiden päivien ajan runsaasti alkoholia, eikä hänellä ole tapahtuneesta takaa-ajosta juurikaan muistikuvia.

Myös matkustajana olleen miehen muistikuvat tapahtuneesta ovat olleet hataria, koska hänkin on kertonut nauttineensa alkoholia useita päiviä.

Autoa kuljettanutta miestä on tämän vuoden aikana epäilty viidestä muusta törkeästä rattijuopumuksesta, joista kolme tekoa on tapahtunut mopolla. Osa tapahtuneista teoista on siirtynyt syyteharkintaan ja osa on vielä esitutkintavaiheessa.

Poliisi pyytää yhteydenottoja niiltä tiellä liikkuneita, jotka mahdollisesti joutuivat vaaratilanteeseen tai muutoin tekivät havaintoja vaarallisesta ohituksesta. Yhteydenotot voi virka-aikana ilmoittaa numeroon 029 5465 051.