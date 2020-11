Miljonäärit levittävät hyvinvointia pohjoisen pikkukuntaan – kunnanjohtaja: ”Ihan tavallisia sieviläisiä he ovat”

Kolme vahvaa yrittäjäperhettä on tuonut hyvinvointia Sieviin vuosikymmenien ajan.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Sievin kunnanjohtaja Mauno Ranto on veropäivänä iloinen mies. Alle 5 000 asukkaan kunta paistattelee verotietojen valossa maan ja varsinkin oman maakunnan tulolistausten kärjessä.

– Onhan se mahtava tilanne, että kunnassa on monta menestyvää yritystä ja yritysjohtajaa. Tämä on siitä erikoinen paikka, että meillä on ollut kolme rohkeaa teollistajaperhettä aikoinaan ja ne ovat kaikki pysyneet vuosikymmenten ajan Sievissä, hän valaisee tilannetta.

Nämä kolme hyvin menestynyttä sieviläissukua ovat Takaset, Ojalat ja Jokiset. Vuoden 2019 verotilastojen huipulla ovat Takaset, joiden nimet ovat tuttuja Scanfilistä, iLOQ:ista ja Sievi Capitalista.

Scanfilin ja Sievi Capitalin perustajan Jorma Takasen kokonaistulot ylsivät viime vuonna toteutuneen yrityskaupan myötä yli 17 miljoonaan euroon. Harri Takanen ansaitsi viime vuonna yli 2 miljoonaa euroa. Heidän lisäkseen miljoonatuloihin ylsi sieviläinen Reijo Pöllä 1,8 miljoonalla eurolla, hänkin saman yrityskaupan vanavedessä.

Sievin Jalkineen omistajien tulotaso jäi viime vuonna juuri ja juuri alle miljoonan. Vesa Jokisen tulot olivat 974 146, Markku Jokisen 859 132 ja Juha Jokisen 819 474 euroa.

1950-luvulla perustettu Sievin Jalkine Oy valmisti aluksi kumiteräsaappaita, sitten nahkasaappaita ja 1970-luvulta lähtien turvasaappaita. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä, joista Sievin tehtaalla työskentelee noin 300.

Kolmas sieviläinen teollisuussuku omisti aikoinaan yritysryppään, johon kuuluivat Teho Filter Oy, Ojala Yhtymä Oy, Ricdon Oy ja Ojala Mechanical Equipment. Aimo, Alpo ja Harri Ojala ovat myyneet yrityksiään ja jäljellä on enää vain maansiirtokoneita varusteleva yritys.

Kunnanjohtajan mukaan menestyneet sieviläisperheet ovat vaikuttaneet monin tavoin kotikuntansa kehittymiseen. Hyvinvointia on levitetty myös perheiden ulkopuolelle.

Esimerkkinä hän mainitsee koulun kehittämisrahaston, johon Jorma Takanen on antanut merkittävän lahjoituksen.

– Voimme hankkia rahaston tuotoilla joka vuosi jotakin. Olemme esimerkiksi hankkineet tietotekniikan välineitä kouluihin. Takaset ovat lahjoittaneet kehittämisrahastoon muun muassa Scanfilin osakkeita, Ranto selvittää.

Kehittämisrahastolla on pääomaa noin 430 000 euroa. Sen tuotosta käytetään joka vuosi 10 000–20 000 hankintoihin.

Takasen perheen tuorein lahjoitus on nähtävillä kunnan keskustassa. Riitta ja Maija-Liisa Takanen ovat lahjoittaneet rahaa Puuhaparkki-lähiliikuntapuistoa varten. Puisto avattiin kirjaston läheisyyteen vuosi sitten. Se maksoin 210 000 euroa, summasta Takaset lahjoittivat 140 000 euroa.

Runsaat kaksi vuotta Sievin kunnanjohtajana toiminut Ranto sanoo, että vaikka paikkakunnalla elää useita miljonäärejä, he eivät erotu muista ainakaan pröystäilynsä takia.

– Ihan tavallisia sieviläisiä he ovat. Rouvat käyvät ruokakaupassa ja esimerkiksi Ojalan Harri käy edelleen toisinaan syömässä kunnantalon ruokalassa, hän mainitsee.

