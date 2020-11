Oululainen miljonääri asui asuntovaunussa Nallikarissa – tienasi viime vuonna noin 1,7 miljoonaa euroa

Nyt Ari Tuutti rakastaa vanhoja hirsitaloja, niiden huonekorkeutta ja hengittävää rakennustapaa.

Oululainen rakennusalan ammattilainen Ari Tuutti on mukana useissa Oulun seudun rakennusperintöä vaalivissa hankkeissa. Tuorein näistä on entisen Hiukkavaaran kasarmialue, joka aiotaan muuttaa kulttuurin, nuorison ja yhteisöllisyyden tyyssijaksi.

Alueen entinen omistaja, valtionyhtiö Sponda Investment Properties C myi toukokuussa kaikki omistamansa osakkeet viiden toimijan muodostamalle Hiukanpiha KOy:lle. Tuutti on Hiukanpihan hallituksen puheenjohtaja.

Tuutin toinen, oululaisille rakas hanke on päärautatieaseman hirsirakennusten uusi käyttö. Hän on mukana yhtiössä, joka siirsi vanhat hirsirakennukset entisen Toppilan aseman alueelle. Tavoitteena on rakentaa Toppilansalmeen asumisen ja toimistojen kortteli.

Tuutti tienasi vuonna 2019 noin 1,7 miljoonaa euroa pääomatuloina. Tulot ovat hänen mukaansa kertyneet kiinteistöjen kehittämisestä. Tuutin mielestä sijoittaminen käy työstä, vaikka suomalaiset liian usein väheksyvät omaisuuden hoitamista.

– Rahat ovat kertyneet vuosien varrella pitkäjänteisen työn seurauksena. Varallisuuden hankkimisessa ei ole mitään hokkuspokkustemppuja eikä ihmeellisyyksiä, hän huomauttaa.

Rakennustekniikan diplomi-insinöörin ja lisensiaatin tutkinnon suorittanut Tuutti kertoo, että mielenkiinto vanhoihin rakennuksiin ja rakennusperinteen säilyttämiseen on lähtenyt nuoruudesta ja äidin kotitalosta Etelä-Pohjanmaalta.

– Vanhoja hirsitaloja kannattaa korjata ja vaalia. Pidän niiden huonekorkeudesta ja hengittävästä rakennustavasta, hän tunnustaa.

Tuutin mukaan varallisuus on kertynyt pikku hiljaa vuosien aikana. Omaisuus on helpottanut elämää eikä enää tarvitse joka välissä tarkistaa mitä lompakossa on jäljellä.

– Tulin Ouluun vuonna 1984 opiskelemaan rahattomana. Asuin asuntovaunussa Nallikarissa alkuajat. Siitä se lähti, hän muistelee huvittuneesti.

Toppilan ja Hiukkavaaran hankkeet ovat Tuutin elämän työ ja harrastus. Hän haluaa seurata läheltä, kun entinen kasarmialue muuttuu yhteisölliseksi paikaksi. Alueella on yhteensä 24 000 neliötä lämmintä tilaa. Vuokralaisia on vajaat 300.

Kasarmin rakennuksista kaksi on muusikoiden ja yksi taiteilijoiden käytössä. Seuraava etappi on vanhan ruokalan kehittäminen.

– Vaihtoehtoja on monia, käyttö riippuu vuokralaisten kiinnostuksesta. Lounaskahvilaa sinne toivotaan heti. Tilat ovat kohtuullisessa kunnossa ikäänsä nähden. Ne ovat vanhoja, hyviä kivitaloja kaikki, Tuutti toteaa.

