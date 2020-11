Koronariski kohonnut Länsi-Pohjan alueella – Rovaniemellä todettu tartuntaketjuja, joiden alkulähde jäänyt pimentoon

Rovaniemellä on todettu tartuntatapauksia, joiden alkulähdettä ei ole pystytty tunnistamaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kolme uutta koronatartuntaa viimeisen vuorokauden aikana. Alueen ilmaantuvuusluku on nyt 41,4.

Oulussa koronan ilmaantuvuusluku on kasvussa (70,9). Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa kahdeksan henkilöä. Määrä on pysynyt viime päivät samana. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita.

Laanilan yläasteella on määrätty koronatartunnan vuoksi ainakin yksi koululuokka ja joitakin opettajia karanteeniin. Tapauksen selvittely on vielä kesken.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu viisi uutta tartuntaa lauantain jälkeen. Altistuneita on arviolta noin 200 ja heidät on määrätty karanteeniin.

– Koronavirukseen sairastuneita on useasta eri tartuntaketjusta ja riski taudin saamiselle on alueella aiemmasta selkeästi kohonnut, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri kannustaa järjestämään pikkujoulut tänä vuonna virtuaalisesti. Joukkokokoontumiset muodostavat tällä hetkellä selkeän riskin taudin leviämiselle. Pikkujouluissa turvavälien säilyttäminen usein unohtuu eikä ruokaillessa voi kasvomaskia käyttää.

Lapin sairaanhoitopiirissä on viikon sisällä todettu 40 uutta tapausta. Määrä on lisääntyneet huomattavasti etenkin Sodankylässä ja Rovaniemellä, jonka johdosta paikkakunnilla on annettu paikallisia koronarajoituksia ja suosituksia.

Rovaniemellä ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa, muualla Lapissa epidemian perustasolla, sairaanhoitopiiri tiedottaa.

Sodankylässä on todettu viiden päivän sisällä 10 tartuntaa ja altistuneita on yli 400. Rovaniemellä todettiin viime viikolla 24 uutta tartuntaa. Molemmilla paikkakunnilla tartunnan lähteet liittyvät jääkiekko-otteluihin ja -pelivierailuihin.

Rovaniemellä on ilmaantunut lisääntyvässä määrin myös tartuntatapauksia, joiden alkulähdettä ei ole pystytty tunnistamaan.

Sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas vetoaa, että kaikki kansalaiset noudattaisivat annettuja ohjeistuksia, koronasuosituksia ja rajoituksia.

– Kaikkialla maakunnassa ihmisten tulisi muistaa kasvomaskin käyttösuositus julkisissa sisätiloissa, joissa ei voida pitää 1–2 metrin turvaetäisyyttä. Erityisen tärkeätä on myös, että lievissäkään koronaan viittaavissa oireissa ei lähdetä kouluun, harrastuksiin, yleisötapahtumiin tai tapaamaan tuttuja, vaan mennään koronatestiin ja pysytellään kotona, kunnes testitulos on tullut, Broas painottaa.