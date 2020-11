Angelina Jolien tähdittämä tuotanto etsi ilmastonuoria pohjoisesta – iiläisen lukiolaisen video putosi jatkosta

Tuotantoyhtiö asetti kuitenkin videoiden maantieteellisen rajan napapiirille.

Oscar-palkittu näyttelijä Angelina Jolie on keulakuvana tuotannossa, johon on etsitty nuoria ilmastovaikuttajia eri puolilta maailmaa.­

Kansainvälinen tuotantoyhtiö etsi syyskuun puolivälissä iiläistä nuorta esiintymään videolla, joka esittelee nuoria ilmastosankareita ympäri maailmaa. Tuotantoa tähdittää ilmastoasioista kiinnostunut näyttelijä ja ohjaaja Angelina Jolie.

Iin Micropolis välitti haun omilla kanavillaan. Mukaan ilmoittautui parikymmentä paikallista nuorta. Heistä mukaan valittiin puhelinhaastattelujen perusteella lukion ensimmäistä luokkaa käyvä Helmi Hanhisalo, 16.

Ilmastosankareista tehtävästä Youtube-videosta tuli tieto kuntaan nopealla aikataululla eikä tuotannosta annettu tietoja julkisuuteen.

– Sen verran olen kuullut, että kyseessä on nuoren henkilötarina ja hän kertoo omista ilmastotyön lähtökohdistaan ja arjen teoistaan. Mutta kaikki voi vielä muuttuakin, kun kansainvälinen tuotanto on kyseessä, Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi totesi IS:lle syyskuussa.

Nyt Iihin saatiin tieto, että Hanhisalon tekemä video ei ole päässyt tuotannossa jatkoon. Hanhisalo kertoo yllättyneensä asiasta, vaikka hän saikin heti alussa tietää, että tekijät kaipasivat erityisesti napapiirin pohjoispuolella asuvien nuoren osallistumista.

Videon tekeminen vei yhden viikonlopun. Hanhisalon mukaan tuotantoyhtiössä suhtauduttiin nuoreen tekijään ammattimaisesti ja positiivisesti.

– Siellä oli tosi ystävällistä porukkaa. Ymmärsin että äkilliset muutokset suunnitelmiin ovat mahdollisia, joten ei jäänyt mitään pahaa makua suuhun. Video jäi muistoksi ja katsotaan myöhemmin missä se julkaistaan, 16-vuotias Hanhisalo toteaa.

Iin kunnan ilmastotyö on saanut huomiota laajasti jo ennen Angelina Jolien tähdittämää hanketta. BBC on tehnyt kunnasta puolen tunnin dokumentin, jolla on ollut miljoonayleisö brittiläisen mediayhtiön sosiaalisessa mediassa.

Ohjelmassa seurattiin iiläisten koululaisten ilmastotekoja kotona ja koulussa. Dokumentissa Iitä hehkutetaan muun muassa Euroopan vihreimpänä paikkakuntana.

Hanhisalon videon kohtalosta kertoi ensimmäisenä Kaleva.