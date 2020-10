Oulun koronatilanne jatkaa kiihtymistä – tänään 10 uutta tartuntaa

Koronalle altistuneita on karanteenissa noin 250.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu perjantaina 19 uutta koronatartuntaa. Näistä on Oulussa on 10.

Syyslomaviikolla 43 alkanut koronaepidemian kiihtyminen on jatkunut kuluvalla viikolla Oulussa. Uusia tartuntoja on tällä viikolla perjantaina aamupäivään mennessä ilmennyt yhteensä 54.

Perjantaina 30.10. aamupäivän aikana uusia tartuntoja on ilmennyt 10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakartassa uusia tapauksia on kirjautunut Ouluun 16. Ero selittyy sillä, että koronakartta ilmoittaa päivittäin pääosin edellisen vuorokauden aikana ilmenneet tapaukset.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa 8 henkilöä, määrä on hieman kasvussa. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita.

Tartunnan lähteet ovat Oulussa edelleen hyvin tiedossa. Syyslomaviikon tartunnoista vain 10 prosentista jäi selvittämättä tartunnan alkulähde. Kolmannes tartunnoista tuli harrastuksista, kolmannes oli perheen sisäisiä tartuntoja ja kolmanneksessa tartunnan lähteenä oli joku muu tunnettu tartuntaryväs, esimerkiksi jokin tilaisuus.

Joukkoaltistuksia on Oulussa ja lähialuilla ollut kuluvalla viikolla perjantain aamupäivään mennessä kahdeksan, muun muassa Pikku-Syötteen lomakeskuksessa, Haukiputaan lukiossa ja Pitkäkankaan yläkoululla sekä Jäälin koululla. Altistuneita on asetettu karanteeniin yhteensä yli 250.

Testimäärät ovat Oulussa kasvaneet, ennusteen mukaan niitä otetaan kuluvalla viikolla yli 3 000. Testauskapasiteetti on hyvä.

Oulun kaupungin näytteenottopaikat sijaitsevat koronavastaanotoilla ja Oritkarin drive-in -testauspisteellä. Testausta laajennetaan tulevalla viikolla. Limingantulliin entisiin Halpahallin tiloihin avataan Oulun kaupungin uusin näytteenottopiste maanantaina 2.11.