Kuolleet eläimet löysi tarkastusta tehnyt eläinlääkäri.

Syyttäjä on nostanut syytteen törkeästä eläinsuojelurikoksesta ja ympäristön turmelemisesta Siikajoella keväällä 2019 paljastuneesta karjakuolemasta. Tilalta löytyi kaikkiaan 95 kuollutta ylämaankarjan nautaa. Osa eläimistä oli hautautuneena hangen alla.

Syytettynä on viisikymppinen mies, joka on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Mies on tilan omistaja.

Eläinten kuolemat ajoittuvat syksyn 2017 ja kevään 2018 ajalle. Osa tilasta, jolla rikokset tapahtuivat, on sijainnut pohjavesialueella.

Karjatilan karmeuden havaitsi eläinlääkäri, joka oli tekemässä eläinsuojelutarkastusta tilalla. Hän löysi kuolleet naudat ja hälytti paikalle poliisin.