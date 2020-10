Oulussa yritetään välttää halailua – kaupunki antoi ohjeita ryhmäharrastuksiin

Oulussa on todettu torstaina 19 uutta koronatartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu THL:n koronakartan ja Oysin koronasivujen mukaan 20 uutta koronavirustartuntaa torstaina. Näistä 19 on todettu Oulussa.

Haukiputaan lukiossa on todettu koronatartunta, ja Oulun kaupungin tartuntatautilääkäri on asettanut 10 altistunutta henkilöä karanteeniin. Lisäksi varotoimenpiteenä koko Haukiputaan lukio siirtyy etäopetukseen ensi viikon loppuun saakka.

Oulussa on annettu ohjeistusta ryhmäharrastuksiin. Kaikessa harrastustoiminnassa on jo tehty ja on tehtävissä lisää muutoksia, jotka vähentävät viruksen leviämisen riskiä.

Oulun kaupunki ei luokittele harrastuksia korkean ja matalan riskin lajeiksi. Kaupunki edellyttää jokaiselta toimijalta suunnitelmallisia muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta.

Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat kaupungin mukaan muun muassa, ettei toimintaan osallistuta kuin terveenä, pukuhuoneiden käyttöä minimoidaan, huoltajien oleskelua tiloissa vältetään ja ryhmien kokoja pienennetään.

Lisäksi harrastustoimintaa siirretään mahdollisuuksien mukaan sisätiloista ulos. Kasvomaskien käyttöä tiloissa suositellaan koko ajan huoltajille ja saattajille.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 15 vuotta täyttäneille kaikissa sisäliikunta- ja harrastetiloissa 29.10.– 12.11.2020. Maskisuositus ei koske liikuntasuoritusta.

– Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään, sisääntuloa porrastetaan. Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan. Osa harrastuksista toteutetaan etänä. Kaupungin sisäliikuntatilojen katsomoissa suositellaan käytettävän kasvomaskia, ohjeissa todetaan.

Oulun kaupunki vetoaa yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toteuttamaan toimintaan, että ne noudattaisivat viruksen leviämisen ehkäisemiseksi samoja toimintatapoja kuin kaupunki.