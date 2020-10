Lapin infektiotautien ylilääkäri: Rovaniemen koronatilanne on kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Muualla Lapissa tilanne on pysynyt rauhallisena.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella Rovaniemellä koronatapausten ilmaantuvuus pysyy edelleen korkealla: Rovaniemellä on todettu viikolla 42 tapauksia 9, viikolla 43 tapauksia 17 ja tällä viikolla keskiviikkoon iltapäivään mennessä 8 tapausta.

Viikolla 43 ja 42 suurin osa tapauksista on liittynyt Ylläksen ja Roki jääkiekkojoukkueen tartuntaketjuihin.

Viime päivinä todetusta tartuntaketjuista viidestä ei ole voitu alkuperää tunnistaa. Muualla Lapin sairaanhoitopiirin alueella tilanne on rauhallinen.

Lapin keskussairaalan infektiotautien ylilääkäri Markku Broas arvioi, että Rovaniemen kaupungin osalta koronatilanne on kiihtymisvaiheen kynnyksellä.

– Jotta koronatilanne ei huonontuisi Rovaniemellä ja koko sairaanhoitopiirissä on tärkeää pitää kiinni turvallisuusohjeista eli turvaväleistä ja käsihygieniasta sekä käyttää kasvomaskia sisätiloissa, joissa ei voi pitää turvavälejä, Broas toteaa.

Erityisen tärkeää hänen mukaansa on, että lievissäkään koronaan viittaavissa oireissa ei mennä kouluun, harrastuksiin, yleisötapahtumiin tai tavata tuttuja, vaan mennään koronatestiin ja pysytellään kotona, kunnes testitulos on tullut.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne on perustasolla. Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä arvioi, että tautitapausten laskusuuntaan ovat syynä maskien käytön lisääntyminen ja turvavälien noudattaminen.

Länsi-Pohjassa otettiin viime viikolla yhteensä 767 koronavirusnäytettä, joista viisi todettiin positiiviseksi. Noin 30 henkilöä asetettiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Altistumisten joukossa oli yksi laajempi joukkoaltistus.

Valtaosa Länsi-Pohjan tartuntaketjuista on viimeisten kolmen viikon aikana pystytty jäljittämään. Ilmaantuvuusluku alueella on viimeisen viikon aikana laskenut. Tällä hetkellä 14 vuorokauden il-maantuvuusluku on 16/100 000 asukasta.

Influenssakauden kynnyksellä alueellinen pandemiatyöryhmä muistuttaa influenssarokotuksen tärkeydestä. Etenkin riskiryhmiin kuuluvien sekä potilastyötä tekevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden rokotus on nyt ensiarvoisen tärkeää.