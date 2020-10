De Gamlas Hem oli alun perin tarkoitettu vanhainkodiksi ruotsinkieliseen sivistyneistöön kuuluville naisille.

Keltainen puurakennus on olennainen osa Heinäpään kaupunkikuvaa.­

Oulun Heinäpäässä sijaitseva vanha, keltainen puurakennus on imaissut hotellialalle siirtyneen Veli-Pekka Pohjolan täysin mukaan entisajan tarinoihin ja tunnelmiin.

De Gamlas Hem on ollut osa oululaista katunäkymää vuodesta 1906 saakka. Entisestä vanhainkodista on remontoitu viihtyisä ja persoonallinen boutique-hotelli. Sen omistavat Arto Keränen, Timo Paakki ja Pohjola, joka on myös hotellin toimitusjohtaja.

Huoneet on sisustettu vanhaa kunnioittaen. Veli-Pekka Pohjola esittelee sviittiä, jossa on puusepän tekemät tammikalusteet.­

Kolmikon kiinnostus vanhaa rakennusta kohtaan syttyi muutama vuosi sitten, kun kaupunki pani remontoidun kiinteistön myyntiin.

– Ajoin tästä päivittäin ohi, näin ison myyntitaulun ja ihmettelin miksei kukaan osta kaunista taloa. Kävimme katsomassa tiloja ja heti tuntui, että tässä on sitä jotain. Rakennuksen pohjaratkaisu sopi hyvin hotellikäyttöön, Pohjola kertaa alkuinnostusta.

Kontion ja Korven raviperheet ovat saaneet taulun hotellin käytävään.­

Rakennus on alunperin saanut alkunsa De Gamlas Hem i Uleåborg -yhdistyksestä, joka halusi turvata iäkkäiden, yksin jääneiden ruotsinkielisten naisten vanhuutta.

Yhdistyksen säännöissä vuodelta 1897 todetaan: ”Wanhojen koti -yhdistyksen tarkoituksena on iäkkäille, Oulun kaupunkiin kuuluville, turvattomille, sivistyneille ja kunniakkaille naisille vähäistä maksua vastaan valmistaa koti, jossa heillä on asunto, hoito sekä jokapäiväinen ravinto.”

Arkkitehti Victor J. Sucksdorffin suunnittelema rakennus valmistui 1. toukokuuta 1906. Sen tyyli noudattelee 1800- ja 1900-lukujen vaihteen jugend-sävytteistä arkkitehtuuria. Talo toimi De Gamlas Hem i Uleåborg -yhdistyksen vanhainkotina vuodesta 1906 aina vuoteen 1982.

De Gamlas Hem sijaitsi 1900-luvun alussa kaupungin laitamilla heinäpeltojen keskellä.­

Oulun kaupunki omisti rakennuksen vuosina 1984 – 2017. Talossa on toiminut muun muassa rakennusviraston talosuunnitteluosasto, Oulun Jätehuolto, Oulun Ateria, Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus sekä viimeisenä kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor.

Taloa oli nykyaikaistettu vuosien varrella moneen otteeseen. Vuonna 1912 asennettiin sähkövalo ja kaksi vuotta myöhemmin talo liitettiin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Puhelin hankittiin vuonna 1927 ja 1950-luvulla saatiin lahjoituksena jääkaappi sekä radio. 1960-luvun alussa taloon saatiin keskuslämmitys.

Hirsiseinät ja vanhat tulisijat luovat tunnelmaa ravintolasaliin.­

Uudet omistajat ovat tehneet talossa mittavan remontin, jonka päämääränä oli säilyttää vanhaa mahdollisimman paljon. Pohjolan mielestä lopputulos onnistui mainiosti.

– Koko talotekniikka uusittiin, lattiat, vedet, viemärit, sähköt ja ilmanvaihto, melkein kaikki. Tämä on uusi talo vanhoissa kuorissa. Entinen tunnelma on säilynyt. Säilytimme esimerkiksi kaikki 19 tulisijaa, niitä ei käytetä, mutta ne ovat tärkeitä tunnelman luojia, hän kuvailee.

Vanhaa hirsiseinää on jätetty näkyviin ravintolaan.­

De Gamlas Hem on tärkeä osa Heinäpään kaupunginosan historiaa. Pohjola esittelee hotellin käytävään koottua Heinäpään hevosmiesten taulua, joka tuo esiin kaksi oululaista ravisukua, Korven ja Kontion perheet.

– Tavoitteena on kerätä ullakolle rakennettuihin tiloihin vielä lisää tarinoita ja tavaroita näiden merkittävien perheiden saavutuksista.

Ruotsalaisten lentäjien muistolaatta.­

Keltaisen talon historiaa esitellään myös kabineteissa. Yksi mielenkiintoisimmista tarinoista sijoittuu talvisotaan, jolloin ruotsalainen vapaehtoinen lentorykmentti F19 oli majoittuneena taloon. Vanhukset oli kuljetettu evakkoon Haukiputaalle. Rykmentti vastasi talvisodan aikana Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta.

Oma tarinansa liittyy myös vanhainkotina toimineen rakennuksen kummituksiin. Pohjolan mielestä se on ymmärrettävää, sillä pihapiirissä oli aikoinaan myös ruumishuone.

– Minullakin on mystinen kokemus, jota on vaikea selittää. Olin yövuorossa ja kuulin puhetta. Arvelin että keskustasta Heinäpäähän palaavat ravintola-asiakkaat juttelevat ohi mennessään, mutta en kuitenkaan nähnyt missään ketään, hän paljastaa omia kokemuksiaan.

Myös siivoojat ovat kertoneet huomanneensa talossa outoja ovien aukeamisia ja sulkeutumisia.

– Eivät aaveet ole kuitenkaan häirinneet ketään. Uskon että talon entiset ja nykyiset asiakkaat viihtyvät täällä, sillä kaikki kertovat nukkuvansa hyvin. Jos jossakin on kummituksia, niin täällä! Talon entisten asukkaiden sielut viihtyvät vanhainkodissa.

Lentäjät Ian Iacobi ja Roland Martin lepäämässä De Gamlas Hemissä ilmapuolustustehtävien välissä talvisodan aikana.­

Kaksi vuotta hotelliyrittäjänä ja toimitusjohtajana työskennellyt Pohjola on opiskellut rakennuksen historiaa ja kertoo mielellään tarinoita asiakkaille.

Koronapandemia on ollut kova koettelemus oululaisille majoituspaikoille, niin myös De Gamlas Hemille. Pohjolan mukaan asiakasmäärä on vähentynyt puoleen normaalista.

– Kesä-elokuu oli lähes tavanomainen, mutta syyskuussa heti kun uutiset kertoivat uusista tartunnoista, alkoi tulla peruutuksia. Työmatkalaisia ei ole käynyt entiseen malliin, hän harmittelee.

Hotelli ja ravintola olivat keväällä kiinni kolme viikkoa. Rajoitusten aikana talo jälleen avattiin, ravintola pysyi kiinni ja toimitusjohtaja palveli hotelliasiakkaita majataloperiaatteella.

– Se oli erikoista, mutta erittäin antoisaa, asiakkaat tykkäsivät, hän arvioi.