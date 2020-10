Lapissa ei uusia tartuntoja – Oulussa suositellaan maskin käyttöä kaikissa julkisissa tilaisuuksissa

Liikuntaharrastuksissa suositellaan porrastamaan pukutilojen käyttöä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on antanut tänään uusia suosituksia Ouluun. Ne ovat voimassa kahden viikon määräajan.

THL:n julkaisemien tietojen mukaan Oulussa on todettu neljä uutta koronavirustartuntaa.

Oulussa suositellaan maskin käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa. Yli 20 hengen yksityistilaisuuksia ei suositella toistaiseksi. Riskiryhmiä yritetään suojella tartunnoilta suosittelemalla yleisötilaisuuksien jälkeistä taukoa sosiaalisissa kontakteissa tai ainakin taukoa iäkkäiden omaisten luona vierailemisessa.

Ryhmäharrastamisen suosituksia päivitetään myös. Esimerkiksi liikuntaharrastuksissa kehotetaan porrastamaan pukutilojen käyttöä. Valmentajille tulee maskisuositus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo, että liikuntaseurojen kanssa keskustellaan suosituksista tarkemmin keskiviikon ja torstain aikana.

– Yleistilanne Oulussa on se, että alkuviikko on ollut tartuntojen suhteen rauhallinen viime viikkoon verrattuna. Olemme odottavassa vaiheessa mihin suuntaan epidemia kääntyy. Tulevaa on vaikea ennustaa, katsotaan päivä kerrallaan.

Korpelaisen mukaan asiassa on positiivinenkin puoli. Sairaanhoitopiirin alueella on pystytty jäljittämään tartuntaketjut verraten hyvin.

– Yli 80 prosentissa olemme pystyneet jäljittämään tartuntojen lähteen. Sairaalassa on tällä hetkellä 7 potilasta, heistä osa tehohoidossa, hän selvittää.

Oulun Kärpät ilmoitti tiistaina, että liigajoukkueesta on todettu kolmas koronatapaus. Uusi tartunta ei vaikuta joukkueen toimintaan.

Kärppien liigajoukkueen jäsenellä todettiin ensimmäinen koronavirustartunta perjantaina 16. lokakuuta. Ryhmä asetettiin ensin 24. lokakuuta asti ulottuvaan karanteeniin, jota pidennettiin 27. lokakuuta asti kestäväksi, kun Kärpistä löytyi toinen koronatapaus 19. lokakuuta.

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä ei ole todettu uusia tartuntoja.