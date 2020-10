Mies tekeytyi koululaiseksi ja houkutteli 11-vuotiasta ottamaan kuvia ilman housuja

Miehen puhelimesta löytyi kuvia, joissa esitettiin lapsia sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 24-vuotiaan miehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta yhteiseen 5 kuukauden pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä maksamaan alaikäiselle uhrilleen vahingonkorvauksena kärsimyksestä 1 200 euroa.

Mies on kesällä 2018 Oulussa alaikäisille tarkoitetussa chat-sovelluksessa tekeytynyt 9. luokalle menossa olevaksi ja keskustellut siellä 11-vuotiaan tytön kanssa.

Keskustelussa mies on ohjeistanut tyttöä menemään wc:hen ja lukitsemaan oven. Kun tyttö on kertonut näin tehneensä, mies on pyytänyt ja suostutellut tyttöä, että tämä ottaisi miehelle kuvan, jossa tyttö näkyisi ilman housuja. Tyttö ei kuitenkaan ole suostunut tähän.

Lisäksi miehen puhelimesta on löydetty kuusi kuvatallennetta, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta. Kyseisten kuvien lasten henkilöllisyydestä ei ole tietoa.

Tuomittu mies on tunnustanut menettelynsä pääosin. Hän on kuitenkin katsonut, että lapsen seksuaalisen hyväksikäytön sijaan hän on syyllistynyt lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin. Tämän rikoksen rangaistusasteikko on lievempi kuin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön.

Toissijaisesti hän on katsonut kyseessä olevan enintään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys.

Käräjäoikeus on katsonut, että kyseisten kaltaisten seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen ja seksuaalisten asioiden kertominen lapselle täyttää lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön ja että kyseessä on täytetty teko, vaikka tyttö ei ole lähettänyt valokuvaa.

Mies ei ollut ehdottanut tapaamista tai muuta myöhempää kanssakäymistä valokuvan saamiseksi, joten kyse ei ollut oikeuden mielestä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin nimisestä rikoksesta.

Miehelle tuomittua rangaistusta on yhdellä kuukaudella lieventänyt se, että hän on tapahtuneen jälkeen hakeutunut keskusteluavun piiriin, jotta kyseessä oleva menettely ei toistuisi. Miehellä ei ollut aikaisempaa rikoshistoriaa, joten vankeusrangaistus on määrätty ehdollisena.

Asia on ratkaistu puheenjohtajana toimineen käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Tuomio on yksimielinen.

Käräjäoikeus on asianomistajan suojelemiseksi käsitellyt asian suljetuin ovin ja määrännyt tuomion salassa pidettäväksi lukuun ottamatta tuomiolauselmaa ja lainkohtia. Myös asianomistajan nimi on määrätty salassa pidettäväksi.