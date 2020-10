Korona vei harjoittelupaikat – Marleenin, 21, valmistuminen venähtää joulusta kevääseen

Erityisen vaikeaa on ollut löytää työssä oppimispaikkoja ravintola-alan opiskelijoille.

Harjoittelupaikan saaminen on nyt vaikeaa matkailu- ja ravintola-alan opiskelijoille.­

Opiskelijoiden työssä oppimisen paikat ovat olleen kiven alla tänä vuonna. Monet työnantajat ovat vähentäneet harjoittelupaikkoja keväällä kiihtyneen koronapandemian takia. Erityisesti matkailualan opiskelijoiden työssä oppiminen on vaikeutunut.

Matkailualan perustutkintoa Stadin ammatti- ja aikuisopistossa opiskeleva Marleen Keskküla aloitti työssä oppimisjakson keväällä hotellin vastaanotossa, mutta harjoittelu keskeytettiin, kun hotelli suljettiin koronan takia.

– Ehdin olla harjoittelussa kolme viikkoa. Elokuussa pystyin sitten aloittamaan uudelleen samassa hotellissa, kun se taas avattiin. Olin hotellin baarissa harjoittelemassa juomien myyntiä ja tarjoilua, 21-vuotias opiskelija kertoo.

Työssä oppimisen jatkuminen pitkälle syksyyn vaikuttaa Keskkülan valmistumisaikatauluun.

– Minun oli tarkoitus valmistua joulukuussa, mutta nyt se siirtyy keväällä. Se ei haittaa, sillä kaikki muut asiat ovat sujuneet hyvin. Kevään työssäoppimisjakso peruttiin ja opiskelen koululla, hän selvittää.

Työssä oppimisen jatkuminen voi vaikuttaa valmistumisaikatauluun.­

Hankala tilanne on tullut kevään ja syksyn aikana tutuksi Oulussa Koulutuskuntayhtymä OSAOn rehtorille Jarmo Paloniemelle. Hän sanoo kuitenkin tilanteen helpottuneen syyslukukauden aikana.

– Tilanne on nyt syksyllä kuitenkin selkeästi parempi kuin keväällä. Yksityisellä sektorilla on ollut paljon lomautuksia ja irtisanomisia, joten kyllä paljon ”ei nyt oteta” -vastauksia on tullut.

Erityisen rankkaa on ollut ravintola-aloilla. Myös kaupan alalla on tiukkaa, kun isot toimijat ovat siirtäneet hotelli- ja ravintolatyöntekijöitään kauppoihin töihin.

Ravintola-aloilla on ollut nyt erityisen rankkaa.­

OSAO on yrittänyt ratkaista ongelmaa järjestämällä työssäoppimiseen liittyvät näytöt koulussa.

– Työssä oppimisen määrä vaihtelee todella paljon opinnoista riippuen. Kolmen vuoden opinnoissa työssäoppimista on 6-12 kuukautta. Tosin monien opiskeluajat ovat lyhentyneet yksilöllisten opintopolkujen ansiosta jopa puolella vuodella. Jonkin verran saattavat osalla opinnot venähtää, kun työssäoppimispaikat ovat tiukassa, Paloniemi arvioi.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Kampus 3:n rehtori Marko Aaltonen kertoo, että oppimisessa on hyödynnetty oppilaitoksen työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Omat ravintolat ja kahvilat ovat ottaneet tavallista enemmän opiskelijoita suojiinsa.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston matkailualalla on ollut vaikeuksia, sen sijaan esimerkiksi talotekniikan sekä sähkö- ja automaatiopuolen harjoittelut on saatu odotettua paremmin hoidettua.­

Opistolla on 14 toimipaikassa Helsingissä noin 17 000 opiskelijaa. Aaltosen mukaan vaikeuksia on ollut erityisesti matkailualalla, sen sijaan esimerkiksi talotekniikan sekä sähkö- ja automaatiopuolen harjoittelut on saatu odotettua paremmin hoidettua.

– Koronan vaikutukset ovat olleet pienemmät kuin pelättiin tai arvioitiin keväällä. Syksyn aikana pääsy työpaikoille on joillakin aloilla parantunut. Se on johtunut siitä, että joillakin aloilla on ollut jopa työvoimavajetta, hän selvittää.

Ammatilliseen koulutukseen kuuluu Aaltosen mukaan mahdollisimman paljon työssä oppimista. Harjoittelujaksoja yritetään pidentää joka vuosi, sillä laki ei enää määrittelee jakson minimiä.

– Matkailualan hankalaa tilannetta on ratkaistu etsimällä oppilaitoksen sisältä mahdollisimman työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Kaikki keinot on otettu käyttöön. Sitoutuneet ja kekseliäät opettajat ovat keksineet keinoja saada opintoja eteenpäin.

Matkailualan opiskelijoiden työssä oppiminen on vaikeutunut.­

Myös ammattiin valmistuvien näyttöjen antaminen on vaikeutunut koronan takia. Tilanne helpottui, kun oppilaitokset saivat väliaikaisen lakimuutoksen myötä oikeuden pitää näyttöjä oppilaitoksissa kesäkuun 2021 loppuun asti.

– Väliaikainen lakimuutos auttaa opiskelijoita pitämään kiinni aikataulusta, ettei valmistuminen viivästy koronan takia, Aaltonen toteaa.