Oulun koronatilanne helpottui – altistuksia erityisesti nuorten urheiluharrastuksissa

Oulussa todettiin viime viikolla 74 uutta koronatartuntaa.

Oulun koronavirustilanne on helpottunut viime viikosta. THL:n tilastojen mukaan Oulussa on todettu neljä uutta tautitapausta. Pohjois-Pohjanmaan muissa kunnissa on todettu kolme uutta tartuntaa.

Oulun tilanne heikkeni viime viikolla, kun kaupungissa todettiin 74 uutta koronavirustapausta. Altistukset ovat pääosin peräisin nuorten ryhmäurheiluharrastuksista.

Koulujen syyslomaviikko on ohi ja vuorossa on paluu arkeen. Kaupungin koulu- ja terveysviranomaiset miettivät parhaillaan keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi harrastusten parissa. Alueellinen koordinaatioryhmä tekee tarkan arvion kokonaistilanteesta tiistaina.

Kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä arvioi Ylen jutussa, että koulujen itsenäisyyspäivän juhlat ja joulujuhlat joudutaan perumaan.