Oys otti koronatartuntojen määrät pois sivustoltaan.

Oulun koronavirustapausten määrässä on tapahtunut tällä viikolla yllättävä nousu. Tänään on todettu kahdeksan uutta tartuntaa. Eilen uusia tapauksia todettiin peräti 15.

Oulun kaupunki selvittää parhaillaan eilisen korkean tartuntaluvun syitä. Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo sanoo, että tartunnan saaneisiin ollaan yhteydessä ja altistumisketjuja kartoitetaan.

– Koronakartan mukaan eiliselle 22.10. on rekisteröity Ouluun 8 uutta tartuntaa. Tälle päivälle tiedän, että viime yön ja aamun aikana on tullut lisää. Aivan 21.10. tiistain 15 uuden tartunnan tasolle – tai korkeammalle – ei siis menty. Selvitämme nyt näiden tartuntojen lähteitä ja altistuneita. Selvää on, että tartuntojen määrä on noussut ja vaatii tilanteen uudelleen arviointia, Mäkitalo toteaa.

Ylivieskassa todettiin myös eilen yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta liittyy aiempaan ketjuun eikä uusia altistuneita ole.

Oulun yliopistollisen keskussairaalan koronasivustolta on poistettu tartuntaluvut. Sivun kävijät ohjataan nyt THL:n koronakarttoihin. Luvut eivät ole Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan päivittyneet oikein teknisten ongelmien takia.

Tautitilanne vaikuttaa myös valtakunnallisen tiernapoikalaulukilpailun järjestelyihin Oulussa. Tiernasäätiö tiedottaa, että laulukilpailut siirretään vuoteen 2021.

Säätiö katsoi, että se ei resursseillaan pysty takaamaan turvallista tapahtumaa kilpailijoiden ja jatkuvasti vaihtuvan yleisön kannalta.

– Toivottavasti tilanne on ensi vuonna suotuisa laulukilpailujen toteuttamiseksi. Ensimmäiset tiernapoikalaulukilpailut järjestettiin vuonna 1933 ja vuodesta 1987 kilpailuja on järjestetty vuosittain, kertoo Tiernasäätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Viertola.